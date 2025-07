COPA DO NORDESTE

Vitória x Confiança: onde assistir, horário e escalações

Válida pelas quartas de finais da Copa do Nordeste, a partida será disputada no Barradão, às 21h30

Vitória e Confiança se enfrentam nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2025. A vaga para as semifinal decidida em jogo único — em caso de empate, a vaga para a semifinal será definida nos pênaltis. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Vitória x Confiança ao vivo

Vitória

O Vitória garantiu vaga nas quartas ao terminar em 1º lugar no Grupo A, com uma campanha consistente. No entanto, a equipe atravessa um momento delicado na temporada, com cinco jogos sem vencer — foram três derrotas e dois empates sem gols no período recente. >