FÉ NA SUPERAÇÃO

Em crise, Vitória enfrenta o líder Flamengo com objetivo de repetir feito de 2008

Confronto contra os cariocas ocorre nesta segunda-feira (25), a partir das 21h

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 05:00

Vitória e Flamengo se enfrentaram no Barradão no primeiro turno da Série A 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Dentro da zona dos desesperados, só existe a opção de vencer para não se complicar e conhecer o fantasma do rebaixamento ao final da temporada. Para o torcedor do Vitória, o momento é de fazer promessas, apelar para o divino ou até se apegar a superstições e histórias do passado. Com o time não correspondendo dentro de campo, o Leão viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o líder Flamengo nesta segunda-feira (25), no Maracanã. O confronto contra os cariocas é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e se inicia às 21h.

Os rubro-negros que não estão convencidos de que conseguirão dar fim a uma sequência sem vitórias tem estatísticas negativas que corroboram com o seu pessimismo. Além de estar dentro da zona de rebaixamento e enfrentar o clube que mais pontuou na competição, o Vitória é o 3º pior visitante da Série A, com apenas cinco pontos conquistados – todos com empates. Do outro lado, os cariocas têm a melhor campanha como mandante, já que somaram 26 pontos de forma invicta.

A fase também não ajuda o Leão. Desde que chegou ao comando técnico do clube, Fábio Carille venceu apenas um confronto. Aumentando o recorte, o Vitória tem apenas um resultado positivo nas últimas 14 vezes em que entrou em campo.

Olhar para o retrospecto do confronto também não ajuda. Em todas as competições, Vitória e Flamengo já travaram 51 duelos na história, com ampla vantagem para o clube carioca. Foram 10 resultados positivos para o Leão, 10 empates e 31 triunfos para o Urubu. Como visitante, o Vitória só venceu apenas quatro vezes na história. Os outros 22 jogos terminaram com quatro empates e 18 derrotas.

Otimismo

Apesar dos fatores negativos, o futebol é jogado dentro de campo. Se há um exemplo para o atual elenco se espelhar, os comandados de Fábio Carille devem olhar para o ano de 2008, última vez que o Leão conseguiu superar os cariocas no Maracanã. Na ocasião, ambas as equipes se encontraram pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e os baianos saíram logo na frente aos nove minutos. O centroavante Dinei marcou o único gol do confronto.

Palco do confronto desta segunda, o Maracanã evoca boas lembranças ao torcedor baiano. No estádio, o Vitória está há quatro partidas sem perder. Foram três empates e um triunfo desde setembro de 2018. “Um palco diferente jogar no Maracanã, tem toda uma história. Passa sempre um filme na nossa cabeça de jogar em um jogo como esse e esperamos fazer uma partida segura. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas são 11 contra 11. Independente do adversário, temos condições de chegar lá, fazer o nosso papel e quem sabe trazer pontos aqui para Salvador”, disse o atacante Osvaldo, que esteve presente em dois desses confrontos.

Para superar as expectativas e enfim voltar a vencer, Fábio Carrile terá missão difícil para montar a equipe. O comandante rubro-negro ja sabe que não conta com os lesionados Rúben Ismael, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Baralhas e Romarinho. Expulso contra o Juventude, Neris se junta à lista de ausências.