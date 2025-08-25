Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em crise, Vitória enfrenta o líder Flamengo com objetivo de repetir feito de 2008

Confronto contra os cariocas ocorre nesta segunda-feira (25), a partir das 21h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 05:00

Vitória e Flamengo se enfrentaram no Barradão no primeiro turno da Série A 2025
Vitória e Flamengo se enfrentaram no Barradão no primeiro turno da Série A 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Dentro da zona dos desesperados, só existe a opção de vencer para não se complicar e conhecer o fantasma do rebaixamento ao final da temporada. Para o torcedor do Vitória, o momento é de fazer promessas, apelar para o divino ou até se apegar a superstições e histórias do passado. Com o time não correspondendo dentro de campo, o Leão viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o líder Flamengo nesta segunda-feira (25), no Maracanã. O confronto contra os cariocas é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e se inicia às 21h.

Os rubro-negros que não estão convencidos de que conseguirão dar fim a uma sequência sem vitórias tem estatísticas negativas que corroboram com o seu pessimismo. Além de estar dentro da zona de rebaixamento e enfrentar o clube que mais pontuou na competição, o Vitória é o 3º pior visitante da Série A, com apenas cinco pontos conquistados – todos com empates. Do outro lado, os cariocas têm a melhor campanha como mandante, já que somaram 26 pontos de forma invicta.

A fase também não ajuda o Leão. Desde que chegou ao comando técnico do clube, Fábio Carille venceu apenas um confronto. Aumentando o recorte, o Vitória tem apenas um resultado positivo nas últimas 14 vezes em que entrou em campo.

Olhar para o retrospecto do confronto também não ajuda. Em todas as competições, Vitória e Flamengo já travaram 51 duelos na história, com ampla vantagem para o clube carioca. Foram 10 resultados positivos para o Leão, 10 empates e 31 triunfos para o Urubu. Como visitante, o Vitória só venceu apenas quatro vezes na história. Os outros 22 jogos terminaram com quatro empates e 18 derrotas.

Leia mais

Imagem - Vitória é a equipe com mais cartões recebidos no Campeonato Brasileiro

Vitória é a equipe com mais cartões recebidos no Campeonato Brasileiro

Imagem - Em estreia no time titular, Cantalapiedra empata recorde de chances criadas em jogos do Vitória na Série A

Em estreia no time titular, Cantalapiedra empata recorde de chances criadas em jogos do Vitória na Série A

Imagem - Gols e liderança: Kayzer se consolida como referência do Vitória em meio à crise na temporada

Gols e liderança: Kayzer se consolida como referência do Vitória em meio à crise na temporada

Otimismo

Apesar dos fatores negativos, o futebol é jogado dentro de campo. Se há um exemplo para o atual elenco se espelhar, os comandados de Fábio Carille devem olhar para o ano de 2008, última vez que o Leão conseguiu superar os cariocas no Maracanã. Na ocasião, ambas as equipes se encontraram pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e os baianos saíram logo na frente aos nove minutos. O centroavante Dinei marcou o único gol do confronto.

Palco do confronto desta segunda, o Maracanã evoca boas lembranças ao torcedor baiano. No estádio, o Vitória está há quatro partidas sem perder. Foram três empates e um triunfo desde setembro de 2018. “Um palco diferente jogar no Maracanã, tem toda uma história. Passa sempre um filme na nossa cabeça de jogar em um jogo como esse e esperamos fazer uma partida segura. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas são 11 contra 11. Independente do adversário, temos condições de chegar lá, fazer o nosso papel e quem sabe trazer pontos aqui para Salvador”, disse o atacante Osvaldo, que esteve presente em dois desses confrontos.

Para superar as expectativas e enfim voltar a vencer, Fábio Carrile terá missão difícil para montar a equipe. O comandante rubro-negro ja sabe que não conta com os lesionados Rúben Ismael, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Baralhas e Romarinho. Expulso contra o Juventude, Neris se junta à lista de ausências.

Em contrapartida, o Vitória conta com as voltas de jogadores importantes. Titulares da equipe, o zagueiro Zé Marcos e o volante Ronald voltam de suspensão e devem começar diante dos cariocas. Já Willian Oliveira se recuperou de uma ondropatia patelofemoral do joelho esquerdo e a tendência é de que volte à lista de relacionados.

Mais recentes

Imagem - Bahia oficializa contratação por empréstimo de goleiro João Paulo

Bahia oficializa contratação por empréstimo de goleiro João Paulo
Imagem - Everton Ribeiro aproveita presença de Ancelotti e confessa ainda pensar em Seleção: 'Sempre à disposição'

Everton Ribeiro aproveita presença de Ancelotti e confessa ainda pensar em Seleção: 'Sempre à disposição'
Imagem - 'Se tiver que acontecer, vou ficar muito feliz', revela Luciano Juba sobre chance na Seleção

'Se tiver que acontecer, vou ficar muito feliz', revela Luciano Juba sobre chance na Seleção

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua