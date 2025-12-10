Veja onde assistir Flamengo x Cruz Azul ao vivo pela Copa Intercontinental

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:00
Válida pela segunda fase da Copa Intercontinental 2025, Flamengo e Cruz Azul se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar. O “Derby das Américas” reúne os atuais campeões da Conmebol Libertadores e da Concacaf Champions League e define quem segue vivo na briga pelo título mundial.
O vencedor encara o Pyramids (Egito) na próxima fase, em jogo marcado para o dia 13. Quem avançar enfrentará o Paris Saint-Germain na grande final.
Flamengo é o campeão do Campeonato Brasileiro 2025
A decisão terá transmissão ao vivo por: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), geTV (YouTube) e Fifa+ (streaming).
O Flamengo tem quase todo o elenco à disposição para o primeiro compromisso no Catar. O técnico Filipe Luís não relacionou Matías Viña e Allan. O atacante Pedro viajou com a delegação, mas permanece sem condições de jogo. A tendência é que o treinador mantenha a base titular utilizada nas últimas semanas.
O Cruz Azul ganhou um novo desfalque às vésperas da estreia: o zagueiro Jesús Orozco se lesionou e não atua. O meio-campista Andrés Montaño segue fora por grave lesão no joelho. A equipe do técnico Nicolás Larcamón ainda não divulgou a lista final de relacionados.
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Arrascaeta, Carrascal, Samu Lino (Cebolinha); Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.
Cruz Azul: Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Omar Campos, Faravelli, Jeremy Márquez, Rotondi; José Riveiro, Sepúlveda; Gabriel Fernández. Técnico: Nicolás Larcamón
Flamengo e Cruz Azul se enfrentaram apenas em jogos amistosos na história. A vantagem é mexicana: duas vitórias do Cruz Azul e um empate (com vitória da La Máquina nos pênaltis por 9 a 8, em 1985). O último confronto terminou em Flamengo 0 x 1 Cruz Azul, em 1987, pelo Torneio Azteca.
Jogo: Flamengo x Cruz Azul
Campeonato: Copa Intercontinental 2025
Fase: Segunda fase (eliminação em jogo único)
Data: Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025
Horário: 14h (de Brasília)
Local: Estádio Ahmad bin Ali, Al-Rayyan - Catar
Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV, Fifa+, geTV