Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fábio Mota confirma interesse do Vitória em destaque do Juventude

Presidente revelou que o Leão da Barra está de olho no volante Mandaca

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:51

Mandaca com a camisa do Juventude
Mandaca com a camisa do Juventude Crédito: Fernando Alves/Juventude

Com o fim da temporada, os rumores e as negociações já começaram a ganhar força. No Vitória, não é diferente: o clube observa atentamente o mercado em busca de reforços para ter um desempenho superior em 2026. Um dos primeiros nomes que surgem como interesse do Leão da Barra é o de Mandaca, destaque do Juventude, que acabou sendo rebaixado para a Série B.

Na última terça-feira (9), durante uma live no Canal do Dinâmico, o presidente Fábio Mota deixou escapar que o clube tem interesse no atleta. Já nesta quarta-feira (10), antes de uma coletiva na sala de imprensa do Barradão, ele confirmou aos presentes que o Vitória realmente monitora o jogador de 24 anos, embora tenha ressaltado que isso não significa que o negócio vá, de fato, se concretizar.

Vale lembrar que Mandaca tem contrato com o Juventude até dezembro de 2026, o que exigiria o pagamento de uma taxa de transferência. Além disso, o jogador também desperta o interesse de outros clubes do Brasil e do exterior.

Contratações mais caras da história do Vitória

Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 10
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV

Revelado pelo Centro Sportivo Paraibano, Mandaca passou pelo Londrina e pelo time B do Corinthians antes de chegar ao Juventude em 2023, onde rapidamente se destacou. Desde então, soma 121 partidas pelo clube gaúcho, com 12 gols e seis assistências. Na atual temporada, foram três gols e duas assistências em 41 jogos.

Podendo atuar como segundo volante ou aberto pela esquerda, o atleta se destaca pela força física. Defensivamente, lembra em certos aspectos o estilo de Baralhas, especialmente pela agressividade na pressão e na recuperação da bola. Com a bola nos pés, costuma superar marcações com conduções e demonstra boa tomada de decisão no último terço do campo.

LEIA MAIS 

Renovação de Jair Ventura, saídas e mais: Fábio Mota explica planejamento do Vitória para 2026

Herói da permanência, Baralhas pode virar a contratação mais cara da história do Vitória

Com Vitória e sem Bahia, saiba quem são todos os times participantes da Copa do Nordeste 2026

Vitória jogará Baianão com equipe mista; saiba elenco, treinador e data de apresentação

Vitória define número de contratações para 2026; entenda estratégia

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Só água não hidrata? Entenda a ciência da hidratação funcional

Só água não hidrata? Entenda a ciência da hidratação funcional
Imagem - Abel Ferreira renova contrato com o Palmeiras até fim de 2027: 'Nossa história continua'

Abel Ferreira renova contrato com o Palmeiras até fim de 2027: 'Nossa história continua'
Imagem - Renovação de Jair Ventura, saídas e mais: Fábio Mota explica planejamento do Vitória para 2026

Renovação de Jair Ventura, saídas e mais: Fábio Mota explica planejamento do Vitória para 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba
01

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba

Imagem - PM e mulher são achados mortos dentro de casa em Feira de Santana
02

PM e mulher são achados mortos dentro de casa em Feira de Santana

Imagem - Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar
03

Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
04

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro