Fábio Mota confirma interesse do Vitória em destaque do Juventude

Pedro Carreiro
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:51
Com o fim da temporada, os rumores e as negociações já começaram a ganhar força. No Vitória, não é diferente: o clube observa atentamente o mercado em busca de reforços para ter um desempenho superior em 2026. Um dos primeiros nomes que surgem como interesse do Leão da Barra é o de Mandaca, destaque do Juventude, que acabou sendo rebaixado para a Série B.
Na última terça-feira (9), durante uma live no Canal do Dinâmico, o presidente Fábio Mota deixou escapar que o clube tem interesse no atleta. Já nesta quarta-feira (10), antes de uma coletiva na sala de imprensa do Barradão, ele confirmou aos presentes que o Vitória realmente monitora o jogador de 24 anos, embora tenha ressaltado que isso não significa que o negócio vá, de fato, se concretizar.
Vale lembrar que Mandaca tem contrato com o Juventude até dezembro de 2026, o que exigiria o pagamento de uma taxa de transferência. Além disso, o jogador também desperta o interesse de outros clubes do Brasil e do exterior.
Revelado pelo Centro Sportivo Paraibano, Mandaca passou pelo Londrina e pelo time B do Corinthians antes de chegar ao Juventude em 2023, onde rapidamente se destacou. Desde então, soma 121 partidas pelo clube gaúcho, com 12 gols e seis assistências. Na atual temporada, foram três gols e duas assistências em 41 jogos.
Podendo atuar como segundo volante ou aberto pela esquerda, o atleta se destaca pela força física. Defensivamente, lembra em certos aspectos o estilo de Baralhas, especialmente pela agressividade na pressão e na recuperação da bola. Com a bola nos pés, costuma superar marcações com conduções e demonstra boa tomada de decisão no último terço do campo.