Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026

Ministério do Planejamento e Orçamento oficializou novo valor nesta quarta-feira (10)

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:22

Câmara aprova MP que aumenta salário mínimo e amplia isenção do IR
Entenda como o valor é calculado Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou nesta quarta-feira (10) que o salário mínimo será de R$ 1.621 em 2026. Com isso, o valor será R$ 103 acima dos atuais R$ 1.518. 

O reajuste representa um aumento de 6,79% e passa a valer a partir de janeiro, com efeito prático no salário que os trabalhadores receberão em fevereiro de 2026. 

O valor foi confirmado após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), utilizado no cálculo do reajuste anual do salário mínimo. O indicador registrou 0,03% em outubro e acumula 4,18% em 12 meses.

A regra do reajuste do salário mínimo determina que o valor tenha duas correções: uma pelo INPC de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, ou seja, 4,18%, e outra pelo crescimento da economia de 2 anos.

