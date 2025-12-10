Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:22
O Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou nesta quarta-feira (10) que o salário mínimo será de R$ 1.621 em 2026. Com isso, o valor será R$ 103 acima dos atuais R$ 1.518.
O reajuste representa um aumento de 6,79% e passa a valer a partir de janeiro, com efeito prático no salário que os trabalhadores receberão em fevereiro de 2026.
O valor foi confirmado após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), utilizado no cálculo do reajuste anual do salário mínimo. O indicador registrou 0,03% em outubro e acumula 4,18% em 12 meses.
A regra do reajuste do salário mínimo determina que o valor tenha duas correções: uma pelo INPC de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, ou seja, 4,18%, e outra pelo crescimento da economia de 2 anos.