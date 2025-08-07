Acesse sua conta
Senado aprova isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 2 salários mínimos

PL foi votado após parlamentares desobstruírem Mesa Diretora que estava ocupada por aliados de Bolsonaro

  • Monique Lobo

  • Estadão

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:57

Votação aconteceu na manhã desta quinta (7) e durou apenas 20 minutos Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Projeto de Lei que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos por mês foi aprovado na manhã desta quinta-feira (7). O PL 2692/2025 agora segue para a sanção presidencial.

A aprovação aconteceu em uma votação simbólica, durante uma sessão que durou apenas 20 minutos, após a desobstrução da Mesa Diretora da Casa que estava ocupada por parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os parlamentares protestavam desde o início da semana contra a prisão domiciliar do ex-presidente.

O projeto que foi aprovado foi originado na Medida Provisória 1294/2025, editada pelo Governo Federal em abril.

O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, disse que a aprovação deste texto é importante para garantir a regra da Medida Provisória até que o outro projeto, que busca elevar a isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês, seja chancelado.

Esse projeto ainda está na Câmara de Deputados. Ele já foi aprovado na comissão especial e aguarda votação.

