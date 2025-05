CURIOSIDADE

Conheça a história por trás do símbolo do imposto de renda

Contribuinte que tem até o dia 30 de maio para prestar contas ao fisco

Qual é a história por trás do símbolo do Imposto de Renda? Sim, ele deixa todo mundo com medo de cair na malha fina da Receita Federal. A imagem do leão se tornou um símbolo para o contribuinte que tem até o dia 30 de maio para prestar contas ao fisco e acalmar a fera, se não quiser pagar multa. Veja no vídeo. >