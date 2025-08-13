Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apoio dos pais influencia o desempenho dos filhos no Enem

Psicóloga explica que o suporte emocional ajuda a controlar a ansiedade e potencializa os resultados na prova

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:03

O apoio dos pais ajuda a reduzir a ansiedade na preparação para o exame (Imagem: fizkes | Shutterstock)
O apoio dos pais ajuda a reduzir a ansiedade na preparação para o exame Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. A edição deste ano tem mais de 4,8 milhões de candidatos inscritos.

Diante da proximidade da prova, a psicóloga e coordenadora acadêmica da Faculdade Anhanguera de Porto Alegre, Luana Mello Sobrinho, avalia que, diante de momentos de grande pressão, como a rotina de preparação e os dias que antecedem a prova , o apoio emocional por parte dos pais pode contribuir significativamente no performance dos filhos.

“O desempenho acadêmico está relacionado também ao bem-estar emocional dos jovens. Dar esse suporte familiar ajuda no sentido de auxiliar esses estudantes a gerenciar não apenas a ansiedade, mas o estresse inerente ao período. O fato de o filho saber que há alguém perto dele faz com que ele enfrente esse período de desafio com maior tranquilidade”, avalia Luana Mello Sobrinho.

Além disso, a psicóloga ressalta que os pais podem ajudar os filhos a criar e manter uma rotina de estudos, apoiá-los na organização de horários adequados, a fim de estabelecer um equilíbrio entre disciplina e descanso.

Enem

[Edicase]Evitar alguns erros pode contribuir para melhorar a nota da redação do Enem (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
[Edicase]Os acontecimentos mundiais e nacionais costumam ser tema da redação do Enem (Imagem: Daenin | Shutterstock) por Imagem: Daenin | Shutterstock
[Edicase]A redação do Enem pode ficar mais rica com algumas referências (Imagem: GalacticDreamer | Shutterstock) por Imagem: GalacticDreamer | Shutterstock
[Edicase]A preparação para a redação do Enem exige domínio da estrutura textual e um repertório sociocultural sólido (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
[Edicase]Estude sobre temas que podem ser cobrados na redação do Enem neste ano (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
[Edicase]Conhecer as competênciasé fundamental para conseguir uma boa nota na redação do Enem (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) por
[Edicase]Temas atuais podem ser cobrados na redação do Enem (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por
[Edicase]O uso de dados confiáveis, citações e exemplos reais pode enriquecer a redação do Enem (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por
[Edicase]A preparação para a redação do Enem exige domínio da estrutura textual e um repertório sociocultural sólido (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por
[Edicase]A redação é uma das etapas mais importantes do Enem (Imagem: Gorodenkoff | ShutterStock) por
Prova de Redação é uma das mais temidas do Enem por Shutterstock
1 de 11
[Edicase]Evitar alguns erros pode contribuir para melhorar a nota da redação do Enem (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock

A pressão por resultados pode prejudicar o desempenho no Enem

Conforme explica a psicóloga Luana Mello Sobrinho, a pressão para obter bons resultados pode ser prejudicial para muitos jovens. Dessa forma, os pais têm um papel crucial no processo de preparação, lembrando aos filhos de que seu valor vai além das notas .

“Esse apoio engloba várias áreas, desde esse suporte com as tarefas, apoio na rotina e no transporte para os dois dias de provas. Essa ajuda logística, por exemplo, reduzirá as preocupações e permite que o aluno se concentre somente no seu desempenho durante a prova”, analisa a psicóloga.

Os pais podem estimular a preparação para o Enem de forma equilibrada (Imagem: pics five | Shutterstock)
Os pais podem estimular a preparação para o Enem de forma equilibrada Crédito: Imagem: pics five | Shutterstock

O apoio familiar fortalece o desenvolvimento emocional

A psicóloga Luana Mello Sobrinho ressalta que os pais podem contribuir de forma prática durante a preparação para o Enem, por exemplo, auxiliando na revisão dos conteúdos.

“Essa prática frequente aumenta a retenção do conteúdo. Além disso, esse suporte ajuda no sentido de que, as provas, eventualmente, podem também gerar frustração, especialmente se o desempenho não for o esperado. O suporte dos pais nesses momentos posteriores, ajuda os filhos a aprender com os erros sem desanimar, ajustando estratégias para as próximas avaliações”, finaliza.

Por Bianca Lodi Rieg

Mais recentes

Imagem - Advogado baiano condenado por agredir ex anuncia noivado: 'Quando uma porta se fecha, outras se abrem'

Advogado baiano condenado por agredir ex anuncia noivado: 'Quando uma porta se fecha, outras se abrem'
Imagem - Cristo Redentor homenageia Santa Dulce dos Pobres com projeção emocionante; assista

Cristo Redentor homenageia Santa Dulce dos Pobres com projeção emocionante; assista
Imagem - Ademi-BA completa 50 anos com evento e missa em Salvador

Ademi-BA completa 50 anos com evento e missa em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta