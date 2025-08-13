NESTE DOMINGO (17)

Navios de guerra estarão abertos para visitação gratuita em Salvador; veja onde

Ação é realizada pela Marinha do Brasil (MB) e pela Armada da República Argentina (ARA)

Yan Inácio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:25

Corveta Espora, da Marinha argentina Crédito: Reprodução

Já imaginou como é dentro de um navio de guerra? Duas embarcações militares estarão abertas para visitação gratuita no Porto de Salvador, no dia 17 de agosto, das 9h às 16h. O acesso será feito pelo Terminal Turístico da Contermas, na Avenida da França, bairro do Comércio.

A Fragata “Independência”, da Marinha do Brasil, e a Corveta “Espora”, da Armada Argentina, estarão atracadas e prontas para receber o público, oferecendo uma oportunidade única de conhecer de perto embarcações militares que desempenham papel estratégico na defesa e segurança marítima da região.

A ação faz parte das celebrações das 38ª edição da Operação “Fraterno”, realizada conjuntamente pela Marinha do Brasil (MB) e pela Armada da República Argentina (ARA), que tem como objetivo fortalecer os laços de amizade e cooperação entre as duas Forças Navais, promovendo a integração dos meios navais e aeronavais, além de ampliar a interoperabilidade entre Brasil e Argentina.

Conheça os navios

Fragata “Independência” (F44): construída no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, é um navio de escolta multifuncional, empregado em missões de defesa aérea, guerra anti-superfície, guerra anti-submarino e patrulha em águas jurisdicionais brasileiras. Possui 129,2 metros de comprimento, 13,5 metros de largura e calado de 5,5 metros, com deslocamento de até 3.800 toneladas.