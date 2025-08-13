Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Navios de guerra estarão abertos para visitação gratuita em Salvador; veja onde

Ação é realizada pela Marinha do Brasil (MB) e pela Armada da República Argentina (ARA)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:25

Corveta Espora, da Marinha argentina
Corveta Espora, da Marinha argentina Crédito: Reprodução

Já imaginou como é dentro de um navio de guerra? Duas embarcações militares estarão abertas para visitação gratuita no Porto de Salvador, no dia 17 de agosto, das 9h às 16h. O acesso será feito pelo Terminal Turístico da Contermas, na Avenida da França, bairro do Comércio.

A Fragata “Independência”, da Marinha do Brasil, e a Corveta “Espora”, da Armada Argentina, estarão atracadas e prontas para receber o público, oferecendo uma oportunidade única de conhecer de perto embarcações militares que desempenham papel estratégico na defesa e segurança marítima da região.

A ação faz parte das celebrações das 38ª edição da Operação “Fraterno”, realizada conjuntamente pela Marinha do Brasil (MB) e pela Armada da República Argentina (ARA), que tem como objetivo fortalecer os laços de amizade e cooperação entre as duas Forças Navais, promovendo a integração dos meios navais e aeronavais, além de ampliar a interoperabilidade entre Brasil e Argentina.

Leia mais

Imagem - FOTOS: pôr do sol lota praia do Porto da Barra em plena segunda-feira de inverno

FOTOS: pôr do sol lota praia do Porto da Barra em plena segunda-feira de inverno

Conheça os navios

Fragata “Independência” (F44): construída no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, é um navio de escolta multifuncional, empregado em missões de defesa aérea, guerra anti-superfície, guerra anti-submarino e patrulha em águas jurisdicionais brasileiras. Possui 129,2 metros de comprimento, 13,5 metros de largura e calado de 5,5 metros, com deslocamento de até 3.800 toneladas.

Corveta “Espora”: integrante da Armada Argentina, tem como missão principal a defesa da zona econômica exclusiva do país e a patrulha marítima. Também é apta a operar em cenários de guerra antissuperfície e antisubmarina. Mede 91,2 metros de comprimento, 11,1 metros de largura e 4,5 metros de calado, com deslocamento de 1.790 toneladas.

Mais recentes

Imagem - Advogado baiano condenado por agredir ex anuncia noivado: 'Quando uma porta se fecha, outras se abrem'

Advogado baiano condenado por agredir ex anuncia noivado: 'Quando uma porta se fecha, outras se abrem'
Imagem - Cristo Redentor homenageia Santa Dulce dos Pobres com projeção emocionante; assista

Cristo Redentor homenageia Santa Dulce dos Pobres com projeção emocionante; assista
Imagem - Ademi-BA completa 50 anos com evento e missa em Salvador

Ademi-BA completa 50 anos com evento e missa em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta