TRADIÇÃO

Escola de Samba Unidos de Itapuã realiza 7º Festival de Samba-Enredo

Final do concurso acontece no dia 18 de janeiro, com entrada gratuita

Monique Lobo

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 20:08

Escola de Samba Unidos de Itapuã Crédito: Divulgação

A Escola de Samba Unidos de Itapuã realiza o 7º Festival de Samba-Enredo com o tema "Isso só acontece em Itapuã : tradição, fé e identidade cultural nas manifestações de uma comunidade ancestral". O evento começou neste domingo (7) e segue até o dia 18 de janeiro, quando a final do concurso de samba-enrendo. A entrada é gratuita.

Até lá, compositores e compositoras participam de uma seleção que premiará, com valores em dinheiro, os melhores enredos baseados no tema da edição. As inscrições, realizadas através de formulário online, já estão abertas e seguem até o próximo dia 23 de dezembro. No próximo dia 28, os competidores saberão as canções classificadas e, entre 1 e 10 de janeiro de 2026, o público conhecerá os finalistas aos prêmios. A final do concurso será realizada no Largo de Dona Cabocla, na Rua do Gravatá, em Itapuã.

7º Festival de Samba-Enredo 1 de 2