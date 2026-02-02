Acesse sua conta
Briga entre tutores de cães termina em agressão física em cidade baiana

Um dos cachorros se soltou da coleira e teria mordido a outra, o que deu início à confusão

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:54

Briga teria acontecido após cachorro se soltar da coleira Crédito: Redes Sociais

Uma briga entre tutores de cães terminou em agressão física no último domingo (1º), em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano. Segundo a Polícia Civil (PC-BA) , foram feitas denúncias de lesão corporal dolosa, ameaça, injúria e maus tratos a cães. O incidente, na Travessa Luís Viana, começou após o cachorro de uma mulher se soltar e atacar a cadela de um homem.

O tutor da cadela, identificado como Danilo, relatou que passeava com seu animal, Aparecida, quando o cão de uma mulher, de nome Jacira Barreto, avançou e a mordeu, iniciando o confronto, apontam informações do Blog do Valente.

Entretanto, Jacira afirmou que seu cão da raça labrador se soltou, mas mantinha comportamento tranquilo. Segundo ela, o homem que iniciou o conflito com ofensas verbais assim que avistou. A mulher disse ainda que o homem segurou seu cachorro bruscamente, o que assustou o animal e desencadeou a briga. Para a tutora, a intervenção do agressor fez a situação sair de controle.

Vídeos mostram ambos tentando separar os animais. Nas imagens, Danilo contém o cão e pede que Jacira use a coleira. Ele alegou desespero ao ver sua cadela ferida e sangrando e justificou a reação. “Meu sangue ferveu. Peguei a cinta para bater no cachorro, onde ele mordeu a Aparecida. Queria conter o cão, não bater na mulher”, revelou em entrevista ao Blog do Valente.

Já a tutora do labrador afirmou que, após prender seu animal, passou a sofrer agressões físicas com socos, golpes na cabeça e ameaças de morte contra ela e a cadela. Com hematomas e escoriações, Jacira realizou exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT), ainda segundo informações do blog. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para esclarecer o caso.

