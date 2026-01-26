CASO ORELHA

Cachorro é espancado por adolescentes em praia, deixado agonizando e morre

Polícia de Santa Catarina investiga o caso

Carol Neves

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:06

Reprodução Crédito: Cão Orelha

A morte do cão comunitário Orelha, de cerca de 10 anos, após agressões na Praia Brava, em Florianópolis, levou a Polícia Civil a cumprir três mandados de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (26). A operação mira investigados por maus-tratos e por possível coação de testemunha no inquérito que apura o caso. As informações são do Portal G1.

As diligências têm como objetivo reforçar a coleta de provas. Conforme a Polícia Civil, ao menos quatro adolescentes foram identificados como suspeitos de envolvimento nas agressões que deixaram o animal gravemente ferido e culminaram na sua morte.

Também está sob investigação a denúncia de que um policial civil, pai de um dos suspeitos, teria coagido uma testemunha. A delegada responsável, Mardjoli Valcareggi, afirmou que a informação está sendo analisada, mas negou qualquer participação de policial na agressão ao cachorro. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Cachorro foi encontrado agonizando após dias desaparecido

Segundo moradores, Orelha estava desaparecido quando uma das pessoas que ajudavam a cuidar do animal o encontrou dias depois, caído e agonizando durante uma caminhada pela região. O cachorro foi recolhido e levado a uma clínica veterinária, mas, devido à gravidade dos ferimentos, a equipe optou pela eutanásia.

Em entrevista à NSC TV, o empresário e morador da Praia Brava, Silvio Gasperin, relatou o momento e cobrou justiça. “A Fátima ficou sabendo, mas não encontrou ele de imediato. Em uma caminhada, achou ele jogado e agonizando. Recolheu, levou ao veterinário… precisa de justiça, né?”, disse.

Símbolo da convivência na Praia Brava

Orelha era um dos cães comunitários da Praia Brava, que abriga três casinhas destinadas aos animais. O aposentado Mário Rogério Prestes contou que era responsável por alimentá-los diariamente.

“Muita gente vinha trazer comida para eles, mas eu era o responsável por alimentá-los todos os dias. Eles não podiam ficar sem comida e sem cuidado”, afirmou.

A empresária Antônia Souza, tutora da cadela Cristal, destacou a relação dos cães com a comunidade local. “Eles conviviam com a gente. Eles tinham uma vida na Praia Brava. Todo mundo que mora aqui, ou vem com frequência, sabe de quem estamos falando: os ‘pretinhos’”, disse.

Em nota divulgada na sexta-feira (17), a Associação de Moradores da Praia Brava reforçou o impacto da perda. “Orelha fazia parte do cotidiano do bairro há muitos anos e era cuidado espontaneamente pela comunidade, tornando-se um símbolo simples, porém muito querido, da convivência e da relação de cuidado que muitos mantêm com o espaço e com os animais que aqui vivem.”

Protestos e apoio de artistas

Desde a morte do cachorro, moradores, protetores independentes e entidades ligadas à causa animal passaram a se mobilizar por justiça. No sábado (17), ocorreu o primeiro ato público na Praia Brava. Já no último sábado (24), dezenas de pessoas participaram de novo protesto, com caminhada, cartazes e uma oração em homenagem ao animal.