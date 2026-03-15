VIOLÊNCIA

Carro arrasta moto após briga de trânsito, bate em caminhão e provoca explosão

Carro só parou quando atingiu um caminhão estacionado, provocando a explosão; motorista acabou preso

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de março de 2026 às 18:29

Carro arrasta moto após briga de trânsito, bate em caminhão e provoca explosão Crédito: Reprodução

O motorista de um carro arrastou uma motocicleta por algumas ruas no bairro Montese, em Fortaleza, no Ceará, após uma briga de trânsito na manhã deste domingo (15). O veículo só parou depois de atingir um caminhão estacionado, provocando uma explosão. O motorista do carro, um homem de 39 anos que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. As informações são do G1 Ceará.

Testemunhas afirmaram que tanto o motorista do carro como o motociclista, um homem de 30 anos, tiveram ferimentos leves. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não informaram sobre o estado de saúde deles. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, "houve perda total do automóvel modelo Cronos e da motocicleta modelo Bros 160. O caminhão sofreu danos no baú, na região traseira, e na lateral dianteira esquerda".

De acordo com testemunhas, o motorista e o motociclista discutiram por volta das 8h. O condutor do carro derrubou a moto e começou a arrastá-la. O motociclista conseguiu escapar do atropelamento. A motocicleta foi arrastada até a Rua Queirós Ribeiro, onde o carro atingiu um caminhão que estava estacionado para conserto em uma oficina. O impacto causou uma explosão, e as chamas se alastraram por um rastro de combustível deixado pela moto que foi arrastada.