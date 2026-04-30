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'Eclipse' de estrela: lua vai ocultar a gigante vermelha Antares na madrugada desse domingo

Evento raro permite observar a mecânica celeste em tempo real; veja o melhor horário para observação

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 30 de abril de 2026 às 12:13

'Eclipse' de estrela: lua vai ocultar a gigante vermelha Antares na madrugada desse domingo
'Eclipse' de estrela: lua vai ocultar a gigante vermelha Antares na madrugada desse domingo Crédito: Divulgação

Na noite do próximo domingo (3), os brasileiros poderão testemunhar um fenômeno astronômico fascinante: a ocultação da estrela Antares pela lua. Conhecida como o "coração" da Constelação de Escorpião, Antares é uma supergigante vermelha que desaparecerá por alguns minutos atrás do disco lunar, reaparecendo logo em seguida em um espetáculo de precisão matemática.

Diferente de um eclipse solar, a ocultação de uma estrela é um evento pontual. No momento exato do contato, a luz da estrela se apaga instantaneamente, revelando a ausência de atmosfera na lua. Este fenômeno será visível a olho nu em grande parte do território nacional, mas os horários variam drasticamente conforme a geografia.

Eclipse

Eclipse por Shutterstock
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Eclipse por Shutterstock

Em São Paulo, por exemplo, o evento ocorre em um horário diferente de Belém ou Porto Alegre. O professor doutor Marcos Calil, da Urânia Planetário, recomenda acompanhar a lua e a estrela após ás 22 horas. Ele ressalta ainda que, a ocultação é uma excelente oportunidade para quem está começando na astronomia. "Observar o instante exato em que a Lua toca a estrela é uma das experiências mais gratificantes para um observador, pois materializa o movimento do nosso satélite natural pelo espaço", explica.

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