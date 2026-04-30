FENÔMENO ASTRONÔMICO

'Eclipse' de estrela: lua vai ocultar a gigante vermelha Antares na madrugada desse domingo

Evento raro permite observar a mecânica celeste em tempo real; veja o melhor horário para observação

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de abril de 2026 às 12:13

'Eclipse' de estrela: lua vai ocultar a gigante vermelha Antares na madrugada desse domingo Crédito: Divulgação

Na noite do próximo domingo (3), os brasileiros poderão testemunhar um fenômeno astronômico fascinante: a ocultação da estrela Antares pela lua. Conhecida como o "coração" da Constelação de Escorpião, Antares é uma supergigante vermelha que desaparecerá por alguns minutos atrás do disco lunar, reaparecendo logo em seguida em um espetáculo de precisão matemática.

Diferente de um eclipse solar, a ocultação de uma estrela é um evento pontual. No momento exato do contato, a luz da estrela se apaga instantaneamente, revelando a ausência de atmosfera na lua. Este fenômeno será visível a olho nu em grande parte do território nacional, mas os horários variam drasticamente conforme a geografia.

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