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Grávida sai para buscar itens de chá de bebê e morre em meio a tiroteio no Rio

Marido também foi morto durante confronto entre criminosos na Zona Oeste

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 10:43

Grávida sai para buscar itens de chá de bebê e morre em meio a tiroteio no Rio
Grávida sai para buscar itens de chá de bebê e morre em meio a tiroteio no Rio Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma mulher grávida e o marido morreram após serem atingidos durante uma troca de tiros na tarde de quarta-feira (29), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, o confronto aconteceu na Avenida Canal das Taxas, na comunidade do Terreirão, e envolveu grupos criminosos rivais. O homem morreu no local. A mulher chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
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Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

As vítimas foram identificadas como Igor Dante Santos e Ariane Anselmo Cortes. Segundo informações apuradas no local, o casal estava na região para buscar uma encomenda relacionada ao chá de bebê do filho que esperavam quando foi surpreendido pelos disparos.

Ainda conforme a polícia, a área foi isolada para a realização de perícia. A ocorrência está em investigação pela Delegacia de Homicídios da Capital, que busca esclarecer as circunstâncias do caso e identificar os responsáveis.

Tags:

rio de Janeiro

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