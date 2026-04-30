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Caso Isabella Nardoni vira internacional após novas acusações contra avô e pedido de prisão

Entidade leva acusação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pede medidas cautelares; defesa nega envolvimento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de abril de 2026 às 09:32

Antônio e Isabella Nardoni
Antônio e Isabella Nardoni Crédito: Reprodução

O caso Isabella Nardoni voltou a ganhar repercussão após ser levado a uma instância internacional. A Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington, com uma denúncia que inclui a suspeita de participação de Antônio Nardoni, avô da menina, no crime de 2008.

O documento apresentado nesta quarta-feira, 29 de abril, reúne relatos de uma policial penal que acompanhava Anna Carolina Jatobá. Segundo esse depoimento, a madrasta teria mencionado que o sogro teria colaborado na construção de um álibi e possivelmente tido envolvimento direto no caso. A denúncia também cita a possibilidade de que a criança ainda estivesse com sinais vitais no momento em que foi arremessada da janela.

Isabella Nardoni

Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
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Isabella Nardoni por Reprodução

Diante das informações, a entidade pediu medidas cautelares, incluindo a prisão de Antônio Nardoni para investigação, além de proteção à testemunha e acompanhamento do caso por representantes internacionais. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles, parceiro do CORREIO.

A associação também afirma que há omissão das autoridades brasileiras na apuração desses novos relatos e reforça críticas ao fato de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá estarem em regime aberto.

Antônio Nardoni negou envolvimento e sua defesa afirmou que deve tomar medidas judiciais contra a responsável pelo depoimento.  

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