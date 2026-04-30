Caso Isabella Nardoni vira internacional após novas acusações contra avô e pedido de prisão

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Carol Neves
Publicado em 30 de abril de 2026 às 09:32
O caso Isabella Nardoni voltou a ganhar repercussão após ser levado a uma instância internacional. A Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington, com uma denúncia que inclui a suspeita de participação de Antônio Nardoni, avô da menina, no crime de 2008.
O documento apresentado nesta quarta-feira, 29 de abril, reúne relatos de uma policial penal que acompanhava Anna Carolina Jatobá. Segundo esse depoimento, a madrasta teria mencionado que o sogro teria colaborado na construção de um álibi e possivelmente tido envolvimento direto no caso. A denúncia também cita a possibilidade de que a criança ainda estivesse com sinais vitais no momento em que foi arremessada da janela.
Isabella Nardoni
Diante das informações, a entidade pediu medidas cautelares, incluindo a prisão de Antônio Nardoni para investigação, além de proteção à testemunha e acompanhamento do caso por representantes internacionais. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles, parceiro do CORREIO.
A associação também afirma que há omissão das autoridades brasileiras na apuração desses novos relatos e reforça críticas ao fato de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá estarem em regime aberto.
Antônio Nardoni negou envolvimento e sua defesa afirmou que deve tomar medidas judiciais contra a responsável pelo depoimento.