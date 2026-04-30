MORTE DE CRIANÇA

Caso Isabella Nardoni vira internacional após novas acusações contra avô e pedido de prisão

Entidade leva acusação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pede medidas cautelares; defesa nega envolvimento

Carol Neves

Publicado em 30 de abril de 2026 às 09:32

Antônio e Isabella Nardoni Crédito: Reprodução

O caso Isabella Nardoni voltou a ganhar repercussão após ser levado a uma instância internacional. A Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington, com uma denúncia que inclui a suspeita de participação de Antônio Nardoni, avô da menina, no crime de 2008.

O documento apresentado nesta quarta-feira, 29 de abril, reúne relatos de uma policial penal que acompanhava Anna Carolina Jatobá. Segundo esse depoimento, a madrasta teria mencionado que o sogro teria colaborado na construção de um álibi e possivelmente tido envolvimento direto no caso. A denúncia também cita a possibilidade de que a criança ainda estivesse com sinais vitais no momento em que foi arremessada da janela.

Isabella Nardoni 1 de 10

Diante das informações, a entidade pediu medidas cautelares, incluindo a prisão de Antônio Nardoni para investigação, além de proteção à testemunha e acompanhamento do caso por representantes internacionais. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles, parceiro do CORREIO.

A associação também afirma que há omissão das autoridades brasileiras na apuração desses novos relatos e reforça críticas ao fato de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá estarem em regime aberto.