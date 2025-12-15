Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Emissora de TV é condenada por invasão da vida privada dos Nardoni

TJ-SP fixa indenização de R$ 15 mil após divulgação de foto da mãe de Alexandre Nardoni e afirma que notícia não tinha interesse público

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10:15

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá
Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá Crédito: Reprodução

A 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou uma decisão de primeira instância e condenou a Rede Record a indenizar a família de Alexandre Nardoni em R$ 15 mil. Para os desembargadores, a emissora ultrapassou os limites ao expor a imagem e a vida privada de terceiros sem relevância pública. A informação foi publicada pelo portal Uol. 

A ação judicial foi movida após a Record divulgar, em fevereiro de 2024, uma fotografia da mãe de Alexandre Nardoni ao noticiar sua morte. Segundo a família, ela sempre evitou qualquer tipo de exposição e viveu de forma reservada desde o crime que envolveu o neto, pois “não queria ter de passar pelo constrangimento de ser reconhecida e perseguida”.

Ao analisar o caso, o relator, desembargador José Carlos Costa Neto, afirmou que a informação veiculada não atendia ao interesse público. “Pelo contrário, se trata de informação relacionada à vida privada de terceiros, sem que tenha sido estabelecido qualquer liame, e sem que tenha sido apontado nenhum vínculo entre o falecimento e alguma informação que extrapolasse o âmbito da família e dos amigos da falecida”, escreveu.

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
1 de 7
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução

Na mesma decisão, o magistrado criticou a forma como o conteúdo foi divulgado. “Simplesmente se divulgou, de forma irresponsável, um ato extremamente privado, destinado apenas ao círculo de afeto da falecida, e de total irrelevância pública, divulgando inclusive, sem autorização dos herdeiros da falecida, sua imagem”, declarou.

Em sua defesa, a Record sustentou que não exibiu conteúdo depreciativo ou desabonador, argumentando que a notícia foi apresentada de maneira objetiva e imparcial, levando em conta a repercussão social do caso. A emissora também alegou que a própria família havia divulgado a imagem ao comunicar o falecimento em uma rede social aberta.

Leia mais

Imagem - Tremembé: entenda por que Alexandre de Moraes pode decidir o futuro do casal Nardoni

Tremembé: entenda por que Alexandre de Moraes pode decidir o futuro do casal Nardoni

Imagem - Defesa de Alexandre Nardoni rebate pedido de prisão e critica ação 'discriminatória'

Defesa de Alexandre Nardoni rebate pedido de prisão e critica ação 'discriminatória'

Imagem - Moradores fazem abaixo-assinado para expulsar Nardoni e Anna Jatobá de condomínio

Moradores fazem abaixo-assinado para expulsar Nardoni e Anna Jatobá de condomínio

Na primeira instância, o juiz Pedro Rebello Bortolini havia acolhido essa tese e rejeitado o pedido de indenização. Com o recurso aceito pelo TJ-SP, a sentença foi revertida. A emissora ainda pode recorrer da decisão.

Alexandre Nardoni é pai de Isabella Nardoni, morta em março de 2008 após ser jogada da janela do sexto andar do prédio onde morava, na zona norte da capital paulista. Ele foi condenado a 30 anos, 2 meses e 20 dias de prisão e está em regime aberto desde maio de 2024. Anna Carolina Jatobá, madrasta da menina, também foi condenada pelo crime.

Tags:

Alexandre Nardoni Anna Carolina Jatobá

Mais recentes

Imagem - Vacina brasileira de dose única contra a dengue será ofertada pelo SUS a partir de 2026

Vacina brasileira de dose única contra a dengue será ofertada pelo SUS a partir de 2026
Imagem - TST tenta evitar greve nos Correios em meio a disputa por “vale-peru” de R$ 2,5 mil

TST tenta evitar greve nos Correios em meio a disputa por “vale-peru” de R$ 2,5 mil
Imagem - Mulher que caiu do 10° andar de prédio se escondeu de marido antes da morte

Mulher que caiu do 10° andar de prédio se escondeu de marido antes da morte

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem é morto a tiros durante confraternização de torcida organizada do Bahia
01

Jovem é morto a tiros durante confraternização de torcida organizada do Bahia

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
02

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio
03

Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio

Imagem - Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo
04

Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo