Jovem é morto a tiros durante confraternização de torcida organizada do Bahia

Vítima foi identificada como Tássio do Sacramento Nunes

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:45

Tássio do Sacramento Nunes
Tássio do Sacramento Nunes Crédito: Reprodução

Um jovem de 24 anos, identificado como Tássio do Sacramento Nunes, foi morto a tiros durante uma confraternização da Torcida Bamor, organizada do Bahia. O caso aconteceu em Dias D’Ávila, na Grande Salvador, na noite de domingo (14).

De acordo com a Polícia Civil, o homicídio ocorreu em uma chácara onde membros de uma torcida organizada confraternizavam. Eles teriam sido alvo de bombas jogadas por desconhecidos. Ao sair na rua para verificar o que estava ocorrendo, Tássio acabou baleado.

Agentes da 36ª Companhia Independente da Polícia Miliar (CIPM) foram acionados para verificar a ocorrência. No local, Tássio foi encontrado ao solo, ferido e sem sinais vitais. O DPT foi acionado para adoção das medidas legais.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Eurico de Freitas, em Mata de São João, também na Grande Salvador, mas não resistiu aos ferimentos. A 25ª Delegacia Territorial de Dias D'Ávila investiga o caso.

Em nota, o perfil a Torcida Bamor Nova Era lamentou a morte de Tássio: "Descanse em paz, guerreiro", diz trecho do comunicado. 

Bamor lamentou a morte de Tássio
Bamor lamentou a morte de Tássio Crédito: Reprodução/Instagram

Bahia Crime

