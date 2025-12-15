Acesse sua conta
Quem era o cantor de forró que morreu em acidente de moto na Bahia

Jones Mesquita Batista era vocalista da banda de forró Página Virada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:10

Jones Mesquita Batista
Jones Mesquita Batista Crédito: Reprodução/Redes sociais

Vocalista da banda de forró Página Virada, Jones Mesquita Batista, de 36 anos, morreu após colidir a motocicleta em que estava com um poste em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, no domingo (14). O artista era natural de Sobradinho, no norte baiano.

Com 27 mil seguidores somente no Instagram, Jones compartilhava a rotina de shows e momentos de lazer na rede social. Ele chegou a se apresentar eventos de grande porte, como Carnaval e São João. Jones morreu na rua Projetada VI, no bairro Papagaio, onde morava.

Jones Mesquita Batista

Jones Mesquita Batista por Reprodução/Redes sociais
Jones Mesquita Batista por Reprodução/Redes sociais
Jones Mesquita Batista por Reprodução/Redes sociais
Jones Mesquita Batista por Reprodução/Redes sociais
1 de 4
Jones Mesquita Batista por Reprodução/Redes sociais

De acordo com informações da TV Subaé, afiliada da TV Bahia na região, o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado e a morte do cantor foi constatada ainda no local.

No Instagram, a banda Página Virada lamentou o ocorrido e anunciou o cancelamento do show que aconteceria no Banzaê, no nordeste da Bahia. "Jhony não foi apenas um artista, mas um ser humano de luz, querido por todos, que deixou sua marca na música e no coração de quem teve o privilégio de conviver com ele", escrever

Tags:

Bahia Forro

