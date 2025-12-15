Quem era o cantor de forró que morreu em acidente de moto na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:10
Vocalista da banda de forró Página Virada, Jones Mesquita Batista, de 36 anos, morreu após colidir a motocicleta em que estava com um poste em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, no domingo (14). O artista era natural de Sobradinho, no norte baiano.
Com 27 mil seguidores somente no Instagram, Jones compartilhava a rotina de shows e momentos de lazer na rede social. Ele chegou a se apresentar eventos de grande porte, como Carnaval e São João. Jones morreu na rua Projetada VI, no bairro Papagaio, onde morava.
Jones Mesquita Batista
De acordo com informações da TV Subaé, afiliada da TV Bahia na região, o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado e a morte do cantor foi constatada ainda no local.
No Instagram, a banda Página Virada lamentou o ocorrido e anunciou o cancelamento do show que aconteceria no Banzaê, no nordeste da Bahia. "Jhony não foi apenas um artista, mas um ser humano de luz, querido por todos, que deixou sua marca na música e no coração de quem teve o privilégio de conviver com ele", escrever