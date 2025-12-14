CRIME

Mulher é atacada pelo companheiro com golpes de faca em Salvador

Vítima foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE); não há informações sobre o quadro de saúde dela

Millena Marques

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 16:59

Hospital Geral do Estado (HGE) Crédito: Divulgação/Sesab

Uma mulher de 50 anos foi atacada pelo companheiro com golpes de faca em São Marcos, bairro de Salvador, na madrugada deste domingo (14). A Polícia Civil faz buscas para localizar o agressor, que já foi identificado.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo a Polícia Militar, rondas e buscas foram realizadas, mas até o momento ninguém foi preso.

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Protesto contra feminicídio

Manifestantes tomaram a rua na manhã deste domingo (14) para protestar contra o feminicídio e a violência de gênero. A passeata teve início às 10h no Morro do Cristo e seguiu até o Farol da Barra, onde ativistas e participantes do ato puderam pegar o microfone e fazer declarações.

O ato foi convocado pelo movimento Levante Mulheres Vivas e faz parte da mobilização que aconteceu em outras capitais do Brasil no último domingo (7), movida pela escalada dos assassinatos de mulheres por motivação de gênero no Brasil. Entre janeiro e outubro de 2025, pelo menos 5.582 feminicídios foram consumados ou tentados no país, de acordo com o Monitor de Feminicídios no Brasil (MBF), desenvolvido pelo Laboratório de Estudos de Feminicídios da Universidade Estadual de Londrina (LESFEM/UEL). Só na Bahia estão 370 desses casos.

