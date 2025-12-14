SORTE

Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Ponto de partida é descobrir o chamado ano pessoal

Esther Morais

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 09:57

Réveillon Crédito: Alexandre Macieira/Riotur

Escolher a roupa da virada do ano vai além da estética para muita gente. Inspirada na numerologia, a tradição associa cores a vibrações capazes de influenciar desejos, metas e emoções para o novo ciclo. Segundo o portal especializado Personare, cada tom carrega um significado energético e pode ajudar a potencializar intenções para 2026.

O ponto de partida é descobrir o chamado ano pessoal, cálculo feito a partir da soma do dia e do mês de nascimento com o ano que se inicia. Depois de somar todos os números, o resultado deve ser reduzido a um único algarismo, de 1 a 9. Esse número indica a energia predominante que deve guiar projetos, desafios e oportunidades ao longo dos próximos 12 meses.

A cor correspondente pode ser usada na roupa da virada, mas também em acessórios, maquiagem, lingerie ou até no cotidiano, em itens como cadernos, objetos decorativos e esmaltes. Para inspirar as escolhas, produções de famosas como Taís Araujo, Virgínia, Clara Moneke, Angélica, Grazi Massafera, Anitta e Marina Ruy Barbosa ajudam a visualizar como adaptar os tons a diferentes estilos — dos looks mais casuais aos mais elaborados.

A seguir, veja o que cada ano pessoal representa e quais cores são indicadas para começar 2026 com boas energias, segundo o numerólogo Yub Miranda e a cromoterapeuta Solange Lima.

Ano pessoal 1

O ciclo favorece novos começos, liderança e decisões ousadas. Tons de vermelho estimulam energia, ação e motivação. O laranja também é indicado para trazer coragem e clareza ao se posicionar.

Ano pessoal 2

Parcerias, diplomacia e paciência ganham destaque. O laranja ajuda na expressão e no diálogo, enquanto o rosa suaviza conversas e fortalece vínculos afetivos.

Ano pessoal 3

Criatividade, comunicação e vida social em evidência. O amarelo estimula foco, clareza mental e leveza, sendo uma boa aposta tanto para a virada quanto ao longo do ano.

Ano pessoal 4

Momento de organização, disciplina e construção de bases sólidas. O verde favorece equilíbrio emocional e serenidade. Já o marrom auxilia no aterramento e na persistência.

Ano pessoal 5

Mudanças, liberdade e novas experiências marcam o período. O azul ajuda a manter a calma durante transições, enquanto o violeta apoia processos de transformação e desapego.

Ano pessoal 6

O foco está nos relacionamentos, na família e na harmonia emocional. O rosa estimula amorosidade e boa comunicação. O azul índigo (ou jeans) fortalece a intuição e a compreensão profunda.

Ano pessoal 7

Fase de introspecção, autoconhecimento e espiritualidade. O violeta favorece a conexão interior, os estudos e a escuta da intuição, além de promover clareza emocional.

Ano pessoal 8

Responsabilidade, poder pessoal e conquistas materiais entram em cena. O marrom atrai estabilidade, foco e estrutura. O rosa surge como alternativa para trabalhar diplomacia e inteligência emocional.

Ano pessoal 9

Encerramento de ciclos e preparação para o novo. O dourado simboliza sabedoria e compreensão profunda. O verde auxilia no equilíbrio emocional, enquanto o violeta promove transformação energética.