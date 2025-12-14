ASTROLOGIA

Cartas do Baralho Cigano ‘O Cavaleiro, ‘O Buquê’, ‘O Caminho’ e ‘A Árvore’ revelam mudanças para 4 signos em 2026

Cartas revelam momentos que requerem força e coragem para mudanças no novo ano

O baralho cigano revela que este será um momento em que muitas portas começarão a se abrir, sobretudo para quem passou as últimas semanas reorganizando caminhos internos e liderando problemas emocionais, já que 2026 será um ano de aberturas de caminhos e prosperidades, mas para isso, exige organização.

A energia convida ao movimento, a retomada de planos que estavam parados e a coragem de assumir escolhas que condizem com o seu propósito. Será um momento de crescimento, mas também de responsabilidade, por isso cada passo determinará as energias que percorrem o início de 2026. O Mestre Ravi Vidya ressaltou que até o momento de confiança na própria intuição, que estará mais afiada e alinhada com o destino. Confira a previsão para 4 signos:

Áries

A carta “O Cavaleiro” traz dinamismo, velocidade e ação. As últimas semanas de 2025 serão marcadas por importantes avanços, convites, propostas e decisões que exigirão prontidão e dinamismo. É normal sentir uma força interior renovada para correr atrás do que realmente deseja. Será uma fase de conquista, mas também de responsabilidade sobre aquilo que você chama para a sua vida.

Touro

A carta “O Buquê” ilumina as últimas semanas do ano com harmonia, tranquilidade e abertura emocional. O coração fica mais leve e você perceberá gestos de carinho vindos de pessoas queridas. Será um período excelente para nutrir a autoestima, cuidar do corpo e se abrir para pequenos prazeres cotidianos.

Gêmeos

A carta “O Caminho” mostra a necessidade de escolhas e reavaliações profundas. É um momento que trará várias oportunidades, mas exigirá que você saiba qual direção deseja seguir. Poderá ser necessário abandonar opções que já não fazem mais sentido. As últimas semanas do ano serão favoráveis para que saiba o que deseja carregar para 2026 e o que precisará deixar para trás, para um 2026 estável.

Câncer