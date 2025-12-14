Acesse sua conta
Já começou! Bell Marques puxa trio em prévia de Carnaval em Salvador

Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles puxam trios em ensaio para o Carnaval 2026, neste domingo (14), na Barra

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 16:58

Bell Marques na Barra
Bell Marques na Barra Crédito: Reprodução | Instagram

“Já pintou verão, calor no coração”, dizem os trechos da canção “Baianidade Nagô”, da Banda Mel, gravada em 1991, e é nesse clima que começa o calendários de festas de verão em Salvador. Neste domingo (14), os artistas Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles puxam trios elétricos, neste momento, no circuito Barra-Ondina.

“Grandes artistas participando dessa festa, bacana demais, vamos fazer com que essa tarde seja muitíssimo especial para todos nós. Então, vamos subindo gente, chegou a nossa vez, camaleão!”, disse Bell em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Bell Marques

O evento conta com seis trios elétricos e apresentações de mais quatro artistas: Thiago Aquino, Pagodart, Noelson do Cavaco e Tony Salles.

A comemoração está sendo transmitida ao vivo pelo rádio, site, app e YouTube. No dia 15, todas as apresentações estarão disponíveis no canal oficial da rádio Salvador FM.

Carnaval Carnaval 2026 Daniela Mercury Verão Bell Marques Pré-carnaval Tony Salles

