HÁBITOS

Obsessão por espelhos, pintar unhas dos pés e abdominais na cama: confira 5 ‘manias’ que fazem de Cristiano Ronaldo um grande atleta

Atacante do Al-Nassr segue rotina rígida e disciplinada para se manter focado

Felipe Sena

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 17:26

Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução | Instagram

Se muitos acreditavam que Roberto Carlos é cheio de manias, outros famosos também seguem uma rotina rígida, e tem hábitos curiosos que fazem parte de seu dia a dia, como o jogador conhecido mundialmente Cristiano Ronaldo. Tudo para manter a boa forma e hábitos saudáveis! Confira:

Se olhar no espelho!

O jogador Cristiano Ronaldo tem um autoestima elevada e costuma se observar em espelhos, até mesmo antes de entrar em campo, para se concentrar nos jogos, segundo relatos de companheiros do craque.

Cristiano Ronaldo 1 de 12

Pintar as unhas de preto

O jogador sempre pinta as unhas dos pés de preto. De acordo com alguns especialistas, pintar a unha com uma cor escura cria uma camada protetora contra fungos e bactérias, ainda mais quando o pé fica muito tempo em uma calçado fechado, o que acumula suor e umidade.

‘Não me ligue depois das 22h’

O jogador evita conversas ao telefone após as 22h para não ativar o cérebro, preferindo o descanso mental.

Abdominais na cama

De acordo com o livro “Os Segredos de Cristiano Ronaldo”, da editora Fundamento, para que seu cérebro acostume que abdominais são cotidianos e normais em sua rotina, o jogador faz uma série de abdominais antes de dormir e repete a mesma série ao acordar, na cama.

Alimentação