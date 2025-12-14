Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Obsessão por espelhos, pintar unhas dos pés e abdominais na cama: confira 5 ‘manias’ que fazem de Cristiano Ronaldo um grande atleta

Atacante do Al-Nassr segue rotina rígida e disciplinada para se manter focado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 17:26

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução | Instagram

Se muitos acreditavam que Roberto Carlos é cheio de manias, outros famosos também seguem uma rotina rígida, e tem hábitos curiosos que fazem parte de seu dia a dia, como o jogador conhecido mundialmente Cristiano Ronaldo. Tudo para manter a boa forma e hábitos saudáveis! Confira:

Se olhar no espelho!

O jogador Cristiano Ronaldo tem um autoestima elevada e costuma se observar em espelhos, até mesmo antes de entrar em campo, para se concentrar nos jogos, segundo relatos de companheiros do craque.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo e o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr. por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo e o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr. por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo pinta as unhas de preto por Reprodução
Cristiano Ronaldo pinta as unhas de preto por Reprodução
Cristiano Ronaldo pinta as unhas de preto por Reprodução
Cristiano Ronaldo pinta as unhas de preto por Reprodução
1 de 12
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Cristiano Ronaldo faz homenagem e presenteia família de jogador falecido

Cristiano Ronaldo faz homenagem e presenteia família de jogador falecido

Imagem - Cristiano Ronaldo promete 'algo lindo e especial' para funcionária do McDonald's que o ajudou com hambúrgueres de graça

Cristiano Ronaldo promete 'algo lindo e especial' para funcionária do McDonald's que o ajudou com hambúrgueres de graça

Imagem - Cristiano Ronaldo revela reação de funcionária que lhe dava comida de graça ao revê-lo: 'Não esperava que eu a reconhecesse'

Cristiano Ronaldo revela reação de funcionária que lhe dava comida de graça ao revê-lo: 'Não esperava que eu a reconhecesse'

Pintar as unhas de preto

O jogador sempre pinta as unhas dos pés de preto. De acordo com alguns especialistas, pintar a unha com uma cor escura cria uma camada protetora contra fungos e bactérias, ainda mais quando o pé fica muito tempo em uma calçado fechado, o que acumula suor e umidade.

‘Não me ligue depois das 22h’

O jogador evita conversas ao telefone após as 22h para não ativar o cérebro, preferindo o descanso mental.

Abdominais na cama

De acordo com o livro “Os Segredos de Cristiano Ronaldo”, da editora Fundamento, para que seu cérebro acostume que abdominais são cotidianos e normais em sua rotina, o jogador faz uma série de abdominais antes de dormir e repete a mesma série ao acordar, na cama.

Alimentação

Cristiano Ronaldo segue uma rotina rígida de alimentação, com 6 refeições por dia, com foco em frutos do mar, carnes magras e grãos integrais, e não ingere álcool.

Tags:

Cristiano Ronaldo

Mais recentes

Imagem - Signos recebem um recado emocional forte do Universo neste domingo (14 de dezembro)

Signos recebem um recado emocional forte do Universo neste domingo (14 de dezembro)
Imagem - Já começou! Bell Marques puxa trio em prévia de Carnaval em Salvador

Já começou! Bell Marques puxa trio em prévia de Carnaval em Salvador
Imagem - Cartas do Baralho Cigano ‘O Cavaleiro, ‘O Buquê’, ‘O Caminho’ e ‘A Árvore’ revelam mudanças para 4 signos em 2026

Cartas do Baralho Cigano ‘O Cavaleiro, ‘O Buquê’, ‘O Caminho’ e ‘A Árvore’ revelam mudanças para 4 signos em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Fafá de Belém celebra após perder 25 kg em um ano: ‘Revolução da minha vida’
01

Fafá de Belém celebra após perder 25 kg em um ano: ‘Revolução da minha vida’

Imagem - Av. Tancredo Neves será totalmente interditada na segunda-feira (15)
02

Av. Tancredo Neves será totalmente interditada na segunda-feira (15)

Imagem - É hoje! Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles
03

É hoje! Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles

Imagem - Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026
04

Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026