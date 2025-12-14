Obsessão por espelhos, pintar unhas dos pés e abdominais na cama: confira 5 ‘manias’ que fazem de Cristiano Ronaldo um grande atleta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 17:26
Se muitos acreditavam que Roberto Carlos é cheio de manias, outros famosos também seguem uma rotina rígida, e tem hábitos curiosos que fazem parte de seu dia a dia, como o jogador conhecido mundialmente Cristiano Ronaldo. Tudo para manter a boa forma e hábitos saudáveis! Confira:
O jogador Cristiano Ronaldo tem um autoestima elevada e costuma se observar em espelhos, até mesmo antes de entrar em campo, para se concentrar nos jogos, segundo relatos de companheiros do craque.
Cristiano Ronaldo
O jogador sempre pinta as unhas dos pés de preto. De acordo com alguns especialistas, pintar a unha com uma cor escura cria uma camada protetora contra fungos e bactérias, ainda mais quando o pé fica muito tempo em uma calçado fechado, o que acumula suor e umidade.
O jogador evita conversas ao telefone após as 22h para não ativar o cérebro, preferindo o descanso mental.
De acordo com o livro “Os Segredos de Cristiano Ronaldo”, da editora Fundamento, para que seu cérebro acostume que abdominais são cotidianos e normais em sua rotina, o jogador faz uma série de abdominais antes de dormir e repete a mesma série ao acordar, na cama.
Cristiano Ronaldo segue uma rotina rígida de alimentação, com 6 refeições por dia, com foco em frutos do mar, carnes magras e grãos integrais, e não ingere álcool.