Cristiano Ronaldo revela reação de funcionária que lhe dava comida de graça ao revê-lo: 'Não esperava que eu a reconhecesse'

Astro deu detalhes sobre o reencontro, que aconteceu de forma inesperada no aeroporto de Lisboa

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 11:30

reencontro entre Cristiano Ronaldo e uma das mulheres que lhe dava hambúrgueres de graça na adolescência ganhou destaque na entrevista do craque português a Piers Morgan. Mais de 20 anos após CR7 ser ajudado por funcionárias do McDonald's de Lisboa, quando ainda tinha 13 anos e atuava na base do Sporting, o destino promoveu algo inesperado no aeroporto da capital portuguesa.

O atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, contou que estava com sua família após uma viagem de Riad quando um amigo o alertou sobre a presença da mulher. Cristiano relatou a reação dela ao perceber que o astro, hoje mundialmente famoso, a reconheceu e foi cumprimentá-la com um abraço.

Paula Leça dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo

"Ela ficou um pouco em choque. Não esperava que eu a reconhecesse. Ela pensou que eu talvez não falasse com ela. Ela me disse que, sempre que eu vinha a Portugal, ela sabia porque trabalhava nos bastidores do aeroporto e sempre tentava me ver, mas era barrada pela segurança. Dessa vez, ela estava lá para substituir uma colega. Fiquei tão feliz e pensei que é isso que é a vida. É tudo sobre momentos, capítulos", detalhou o jogador.

O jogador lembrou que as idas ao McDonald's eram acompanhadas pelo amigo José Semedo, e ressaltou que a gentileza das funcionárias marcou sua vida.

"Eu aterrissei em Lisboa, vindo de Riad, e um dos meus amigos disse: 'Cristiano, olha quem está ali'. Sabe quando você vê alguém depois de muitos anos e reconhece a pessoa imediatamente? Vinte anos depois. Eu estava com a minha família e dei um grande abraço na moça. Meus filhos até me perguntaram: 'Pai, o que você está fazendo?'. Até a Gio (Georgina Rodríguez) olhou para mim. Eu lhes contei a história depois. A vida é uma caixinha cheia de surpresas, eu nunca esperava por este momento", descreveu Ronaldo.

Cristiano Ronaldo pinta as unhas de preto

O craque ainda fez uma promessa para retribuir o gesto. "Peguei o número dela, e quando tiver tempo, vou fazer algo lindo e especial para essas pessoas que me ajudaram nesse período. Falei com amigos, estamos tentando encontrar as pessoas 100% e muito em breve vou fazer algo especial. Quando eu prometo, eu cumpro. Uma das pessoas era aquela moça", concluiu.

