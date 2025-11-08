Acesse sua conta
Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

O reencontro, que viralizou nas redes sociais, emocionou fãs do jogador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 23:45

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

Após o emocionante reencontro com a funcionária que lhe oferecia hambúrgueres quando era adolescente, Cristiano Ronaldo confirmou que preparou uma homenagem às mulheres que o ajudaram na época em que vivia em Lisboa. O jogador, que reencontrou uma delas por acaso no aeroporto, afirmou que “a vida é feita de momentos e capítulos”, e que queria agradecer publicamente o gesto de generosidade que o marcou há mais de vinte anos.

Paula Leça dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo

Segundo o craque, seu grande desejo era localizar as três funcionárias que trabalhavam no McDonald’s próximo ao alojamento do Sporting e retribuir o carinho que recebeu. “Quando prometo, cumpro. Quero fazer algo bonito por essas pessoas que me ajudaram quando eu não tinha nada”, disse Ronaldo em entrevista a Piers Morgan. Posteriormente, ele fez um jantar em sua casa.

O reencontro, que viralizou nas redes sociais, emocionou fãs do jogador e reacendeu uma das histórias mais lembradas de sua carreira, a do menino que sonhava em ser jogador e recebia pequenos gestos de solidariedade enquanto dava os primeiros passos no futebol.

Tags:

Cristiano Ronaldo Cr7 Mcdonald's

