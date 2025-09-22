Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Nunca me esqueci': Cristiano Ronaldo fala sobre emoção ao rever atendente do McDonald’s

Ex-funcionária contou como ajudava o craque quando ele passava fome na infância em Lisboa e reagiu ao convite feito pelo jogador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:30

Edna dava hambúrgueres pra CR7
Reprodução Crédito: Edna dava hambúrgueres pra CR7

Cristiano Ronaldo já revelou em entrevistas que, quando era criança, em Lisboa, muitas vezes não tinha dinheiro para comer e recorria a um McDonald’s perto do alojamento do Sporting. O jogador lembrou que ele e outros jovens pediam hambúrgueres que sobravam e eram ajudados por funcionárias da lanchonete.

Leia mais

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Vampeta revela motivo inusitado por trás de ensaio nu histórico

Vampeta revela motivo inusitado por trás de ensaio nu histórico

Imagem - Amor e treino no mesmo lugar: conheça o app de namoro que paga para você malhar e paquerar

Amor e treino no mesmo lugar: conheça o app de namoro que paga para você malhar e paquerar

Na época, Ronaldo só recordava o nome da supervisora, Edna. Mas, em conversa com a Rádio Renascença, uma das atendentes envolvidas na história, Paula Leça, confirmou que o futuro craque estava entre os meninos que esperavam por uma sobra na porta do restaurante.

Edna dava hambúrgueres pra CR7

Reprodução por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Reprodução por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Reprodução por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Reprodução por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Reprodução por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Reprodução por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Reprodução por Edna dava hambúrgueres pra CR7
1 de 7
Reprodução por Edna dava hambúrgueres pra CR7

“(Eles) Apareciam à frente do quiosque, como quem não quer a coisa, e, quando havia hambúrgueres a mais, a nossa gerente dava autorização para ceder. Um deles era Cristiano Ronaldo, que por acaso era o mais tímido. Era assim que acontecia quase todas as noites da semana”, contou. “Ele nem sempre era o que pedia. Ficava, até, para trás.”

Ao falar sobre a fase difícil, Ronaldo explicou em entrevista ao canal britânico ITV:

“Quando era miúdo, com uns 12 anos, não tínhamos dinheiro. E vivíamos juntamente com outros jovens jogadores provenientes de outras zonas do país. Era um período complicado, sem a família por perto. Tínhamos fome e havia um McDonald's por perto. Pedíamos os hambúrgueres que sobravam e uma senhora chamada Edna, mais outras duas raparigas, davam aquilo que sobrava. Espero que esta entrevista ajude a encontrá-las. Queria convidá-las a jantar comigo, em Turim ou em Lisboa. Quero poder devolver aquilo que fizeram por mim. Nunca me esqueci desse momento.”

Cristiano Ronaldo

Georgina e Cristiano Ronaldo por Reprodução
Georgina e Cristiano Ronaldo por Reprodução
Georgina e Cristiano Ronaldo por Reprodução
Georgina e Cristiano Ronaldo por Reprodução
Georgina e Cristiano Ronaldo por Reprodução
Georgina e Cristiano Ronaldo por Reprodução
Georgina e Cristiano Ronaldo por Reprodução
Georgina e Cristiano Ronaldo por Reprodução
Georgina e Cristiano Ronaldo por Reprodução
Georgina e Cristiano Ronaldo por Reprodução
Georgina e Cristiano Ronaldo por Reprodução
1 de 11
Georgina e Cristiano Ronaldo por Reprodução

A lembrança fez Paula rir. Ela disse que aceitaria o convite do craque para jantar e reviver a história. “Ainda estou a achar graça. Já tinha contado ao meu filho, que achava que era mentira, porque a mãe dele nunca na vida poderia ter dado um hambúrguer ao Cristiano Ronaldo.”

Após a entrevista, os dois se reencontraram.

Tags:

Cristiano Ronaldo Cr7

Mais recentes

Imagem - Namoro de Gabigol e irmã de Neymar vive nova crise após climão em festa

Namoro de Gabigol e irmã de Neymar vive nova crise após climão em festa
Imagem - Noiva 52 anos mais jovem de ex-presidente da CBF anda de jet ski e posa de fio-dental em mansão

Noiva 52 anos mais jovem de ex-presidente da CBF anda de jet ski e posa de fio-dental em mansão
Imagem - Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
02

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro
03

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
04

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site