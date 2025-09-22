GRATIDÃO

'Nunca me esqueci': Cristiano Ronaldo fala sobre emoção ao rever atendente do McDonald’s

Ex-funcionária contou como ajudava o craque quando ele passava fome na infância em Lisboa e reagiu ao convite feito pelo jogador

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:30

Cristiano Ronaldo já revelou em entrevistas que, quando era criança, em Lisboa, muitas vezes não tinha dinheiro para comer e recorria a um McDonald’s perto do alojamento do Sporting. O jogador lembrou que ele e outros jovens pediam hambúrgueres que sobravam e eram ajudados por funcionárias da lanchonete.

Na época, Ronaldo só recordava o nome da supervisora, Edna. Mas, em conversa com a Rádio Renascença, uma das atendentes envolvidas na história, Paula Leça, confirmou que o futuro craque estava entre os meninos que esperavam por uma sobra na porta do restaurante.

“(Eles) Apareciam à frente do quiosque, como quem não quer a coisa, e, quando havia hambúrgueres a mais, a nossa gerente dava autorização para ceder. Um deles era Cristiano Ronaldo, que por acaso era o mais tímido. Era assim que acontecia quase todas as noites da semana”, contou. “Ele nem sempre era o que pedia. Ficava, até, para trás.”

Ao falar sobre a fase difícil, Ronaldo explicou em entrevista ao canal britânico ITV:

“Quando era miúdo, com uns 12 anos, não tínhamos dinheiro. E vivíamos juntamente com outros jovens jogadores provenientes de outras zonas do país. Era um período complicado, sem a família por perto. Tínhamos fome e havia um McDonald's por perto. Pedíamos os hambúrgueres que sobravam e uma senhora chamada Edna, mais outras duas raparigas, davam aquilo que sobrava. Espero que esta entrevista ajude a encontrá-las. Queria convidá-las a jantar comigo, em Turim ou em Lisboa. Quero poder devolver aquilo que fizeram por mim. Nunca me esqueci desse momento.”

A lembrança fez Paula rir. Ela disse que aceitaria o convite do craque para jantar e reviver a história. “Ainda estou a achar graça. Já tinha contado ao meu filho, que achava que era mentira, porque a mãe dele nunca na vida poderia ter dado um hambúrguer ao Cristiano Ronaldo.”