Vampeta revela motivo inusitado por trás de ensaio nu histórico

Vampeta afirmou que não contou a ninguém sobre o trabalho

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 14:30

Vampeta
Vampeta Crédito: Reprodução

Ex-jogador do Corinthians, Vampeta participou de podcast e explicou por que topou posar para a “G Magazine” em 1999, tornando-se o primeiro atleta do futebol brasileiro a fazer um ensaio destinado ao público gay. Segundo ele, a decisão envolveu bebida, desafio entre amigos e um cachê considerado exorbitante para a época.

“Eu já tinha tomado umas oito caipirinhas. E falei: ‘me dá R$ 100 mil’ (quatro salários meus)”, contou Vampeta no podcast Acompanhadas. O diretor da revista aceitou na hora e pagou o valor imediatamente, e o ex-jogador precisou posar para as fotos logo depois, enquanto o Corinthians celebrava o título do Campeonato Brasileiro.

Vampeta afirmou que não contou a ninguém sobre o trabalho e acabou sendo surpreendido por ligações de amigos, empresários e familiares após o lançamento da revista em janeiro de 1999. Apesar das críticas iniciais, o ensaio vendeu muito e se tornou um marco da publicação.

Além do impacto na imprensa, o ex-jogador destacou que o ensaio aumentou sua fama com o público feminino: “O que eu peguei de mulher, sacanagem não… O que chegava de cartas para mim no Corinthians. O que eu peguei de modelo fera...”, relembrou, entre risadas, durante o podcast.

