G MAGAZINE

Vampeta revela motivo inusitado por trás de ensaio nu histórico

Vampeta afirmou que não contou a ninguém sobre o trabalho

Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 14:30

Vampeta Crédito: Reprodução

Ex-jogador do Corinthians, Vampeta participou de podcast e explicou por que topou posar para a “G Magazine” em 1999, tornando-se o primeiro atleta do futebol brasileiro a fazer um ensaio destinado ao público gay. Segundo ele, a decisão envolveu bebida, desafio entre amigos e um cachê considerado exorbitante para a época.

“Eu já tinha tomado umas oito caipirinhas. E falei: ‘me dá R$ 100 mil’ (quatro salários meus)”, contou Vampeta no podcast Acompanhadas. O diretor da revista aceitou na hora e pagou o valor imediatamente, e o ex-jogador precisou posar para as fotos logo depois, enquanto o Corinthians celebrava o título do Campeonato Brasileiro.

Vampeta afirmou que não contou a ninguém sobre o trabalho e acabou sendo surpreendido por ligações de amigos, empresários e familiares após o lançamento da revista em janeiro de 1999. Apesar das críticas iniciais, o ensaio vendeu muito e se tornou um marco da publicação.