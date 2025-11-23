Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quando a recuperação parecia vir, personagem morre em Dona de Mim

Figura central perderá a vida nos próximos capítulos da trama

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 14:15

Dona de Mim, novela das 7 da TV Globo
Dona de Mim, novela das 7 da TV Globo Crédito: Reprodução

A trama de "Dona de Mim" ganhará novos rumos dramáticos com a morte de mais um personagem. Após sobreviver ao grave acidente e apresentar sinais de melhora, Ricardo (Marcos Pasquim) será encontrado morto. A partir daí, ele se tornará uma peça central de uma reviravolta que envolve Tânia (Aline Borges), Samuel (Juan Paiva) e, principalmente, Jaques (Marcello Novaes). O desfecho trágico do personagem deve agitar os próximos capítulos, misturando esperança, tensão e mistério.

De acordo com os resumos divulgados pela Globo, Ricardo começará a reagir no hospital, deixando Tânia emocionada ao perceber que ele está prestes a sair do coma. O médico, por sua vez, confirma que o quadro realmente evolui de forma positiva. Assim que desperta, o advogado confidencia a Tânia que guarda a prova capaz de incriminar Jaques pela morte de Abel (Tony Ramos). 

Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim"

Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ricardo vai sofrer um atentado de Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução
Ricardo e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Tânia e Ricardo se beijando em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 6
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo

LEIA MAIS

Briga, libertação, despertar: veja resumo da semana de Dona de Mim (24/11 a 29/11)

Dona de Mim: Filipa quase descobre o segredo mais sujo de Danilo

Jeff morre em Dona de Mim? Saiba desfecho de tiroteio

Personagem central é baleado durante tiroteio em Dona de Mim

Filipa finalmente abre os olhos em Dona de Mim e arma arapuca contra Jacques

Com a consciência já recuperada, Ricardo passa a temer pela própria vida. Ele sabe que possui informações comprometedoras e teme que Jaques tente silenciá-lo mais uma vez. Diante disso, Tânia resolve avisar Samuel sobre o despertar do advogado. Preocupado, o rapaz corre até o hospital para escutá-lo e entender como ele pode ajudar a desmascarar o tio de uma vez por todas.

Mas Jaques, sempre atento aos movimentos ao seu redor, é avisado da aproximação de Tânia e Samuel, e fica cada vez mais apreensivo. Quando Samuel e Rosa (Suely Franco) finalmente chegam ao hospital para conversar com Ricardo, encontram o advogado já sem vida, encerrando abruptamente qualquer chance de depoimento.

A partir desse momento, o celular de Ricardo passa a ser o novo elemento-chave da trama. Tanto Samuel quanto Jaques entram em uma corrida para encontrar o aparelho, que pode conter as provas do crime contra Abel e desmascarar o tio para toda a família.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30. 

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Cantor baiano é pedido em casamento no palco do próprio show

VÍDEO: Cantor baiano é pedido em casamento no palco do próprio show

Imagem - Dua Lipa estará no Domingão com Huck; saiba detalhes

Dua Lipa estará no Domingão com Huck; saiba detalhes

Imagem - Virginia Fonseca detalha planos para Réveillon e Carnaval: 'Acho que ele não vem'

Virginia Fonseca detalha planos para Réveillon e Carnaval: 'Acho que ele não vem'

Tags:

Dona de mim tv Globo Novela

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Briga, libertação, despertar: veja resumo da semana de Dona de Mim (24/11 a 29/11)

Briga, libertação, despertar: veja resumo da semana de Dona de Mim (24/11 a 29/11)
Imagem - VÍDEO: Cantor baiano é pedido em casamento no palco do próprio show

VÍDEO: Cantor baiano é pedido em casamento no palco do próprio show

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento
01

Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento

Imagem - Justiça Federal mantém penhora do Barradão após pedido do Vitória
02

Justiça Federal mantém penhora do Barradão após pedido do Vitória

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias
03

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
04

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo