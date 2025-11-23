TRAGÉDIA

Quando a recuperação parecia vir, personagem morre em Dona de Mim

Figura central perderá a vida nos próximos capítulos da trama

Elis Freire

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 14:15

Dona de Mim, novela das 7 da TV Globo Crédito: Reprodução

A trama de "Dona de Mim" ganhará novos rumos dramáticos com a morte de mais um personagem. Após sobreviver ao grave acidente e apresentar sinais de melhora, Ricardo (Marcos Pasquim) será encontrado morto. A partir daí, ele se tornará uma peça central de uma reviravolta que envolve Tânia (Aline Borges), Samuel (Juan Paiva) e, principalmente, Jaques (Marcello Novaes). O desfecho trágico do personagem deve agitar os próximos capítulos, misturando esperança, tensão e mistério.

De acordo com os resumos divulgados pela Globo, Ricardo começará a reagir no hospital, deixando Tânia emocionada ao perceber que ele está prestes a sair do coma. O médico, por sua vez, confirma que o quadro realmente evolui de forma positiva. Assim que desperta, o advogado confidencia a Tânia que guarda a prova capaz de incriminar Jaques pela morte de Abel (Tony Ramos).

Com a consciência já recuperada, Ricardo passa a temer pela própria vida. Ele sabe que possui informações comprometedoras e teme que Jaques tente silenciá-lo mais uma vez. Diante disso, Tânia resolve avisar Samuel sobre o despertar do advogado. Preocupado, o rapaz corre até o hospital para escutá-lo e entender como ele pode ajudar a desmascarar o tio de uma vez por todas.

Mas Jaques, sempre atento aos movimentos ao seu redor, é avisado da aproximação de Tânia e Samuel, e fica cada vez mais apreensivo. Quando Samuel e Rosa (Suely Franco) finalmente chegam ao hospital para conversar com Ricardo, encontram o advogado já sem vida, encerrando abruptamente qualquer chance de depoimento.

A partir desse momento, o celular de Ricardo passa a ser o novo elemento-chave da trama. Tanto Samuel quanto Jaques entram em uma corrida para encontrar o aparelho, que pode conter as provas do crime contra Abel e desmascarar o tio para toda a família.