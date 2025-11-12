Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filipa finalmente abre os olhos em Dona de Mim e arma arapuca contra Jacques

Personagem descobrirá perversidade do namorado e decidirá se vingar

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18:13

Filipa e Jacques em
Filipa e Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Filipa (Cláudia Abreu) finalmente vai despertar das cinzas em "Dona de Mim"! A personagem de Claudia Abreu descobrirá a perversidade que o seu namorado Jaques (Marcello Novaes) está fazendo com ela e decidirá agir para se vingar na trama das 7 da TV Globo. Ela terá ajuda de Danilo (Felipe Simas) e Leo (Clara Moneke) para desmascarar o crápula.

Danilo será o primeiro a desconfiar que o vilão estaria dopando Filipa e comprará os medicamentos corretos para ela, pedindo a Leo (Clara Moneke) para entregá-los secretamente. Com isso, a atriz rapidamente nota uma melhora em sua saúde e começa a abrir os olhos para quem realmente é o irmão de Abel (Tony Ramos).

Jacques e Filipa em "Dona de Mim"

Jacques e Filipa protagonizam cena icônica na rua por Reprodução
Jacques e Filipa transam no apartamento do vilão por Reprodução
Jacques e Filipa protagonizam cena icônica na rua por Reprodução
Filipa e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
1 de 4
Jacques e Filipa protagonizam cena icônica na rua por Reprodução

LEIA MAIS 

Morte de personagem vai mudar tudo na reta final de Dona de Mim

Relacionamento acaba em Dona de Mim após descoberta nefasta e ato heroico

Acidente, reaproximação, flagra: veja resumo da semana de Dona de Mim (10/11 a 15/11)

Ryan conta toda a verdade para Kami e toma decisão drástica em 'Dona de Mim'

Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar

O personagem de Felipe Simas conversará abertamente com Filipa sobre o caráter interesseiro de Jaques, enquanto mantém a ajuda com os remédios. É aí que a loira decidirá fazer um teste definitivo e fazer o namorado provar do próprio veneno. As informações são do site Notícias da TV. 

A vingança de Filipa

Em uma grande virada na novela, Filipa vai preparar uma arapuca contra Jacques. Ela vai "batizar" a comida de Jaques com o remédio que ele vinha lhe dando e o resultado será imediato. O vilão não aguentará e apagará rapidamente, confirmando que ela estava, de fato, sendo dopada.

A vingança não terá acabado por aí. No dia seguinte, Jaques acordará sem se lembrar da noite anterior e Filipa, então, mentirá que os dois passaram a noite juntos. Jacques acredita e agora vive o trauma que causou a Filipa no início da novela, quando a dopou e a fez acreditar que haviam transado quando ela ainda era casada com o seu irmão.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

Leia mais

Imagem - Vini Jr. quebra silêncio após polêmica de personal trainer com Virginia

Vini Jr. quebra silêncio após polêmica de personal trainer com Virginia

Imagem - Impasse entre compositor baiano e Xanddy Harmonia vira caso de Justiça

Impasse entre compositor baiano e Xanddy Harmonia vira caso de Justiça

Imagem - Hora de ter sabedoria: tire a sua sorte do dia para esta quarta (12)

Hora de ter sabedoria: tire a sua sorte do dia para esta quarta (12)

Tags:

Dona de mim tv Globo Novela

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - ‘O Diabo Veste Prada 2’ ganha trailer; assista

‘O Diabo Veste Prada 2’ ganha trailer; assista
Imagem - Xororó revela que levou tiro no início da carreira e conta história bizarra com chimpanzé

Xororó revela que levou tiro no início da carreira e conta história bizarra com chimpanzé

MAIS LIDAS

Imagem - Homem de 36 anos passa mal e morre durante corrida em Salvador
01

Homem de 36 anos passa mal e morre durante corrida em Salvador

Imagem - Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem um sinal poderoso do universo nesta quarta-feira (12 de novembro)
02

Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem um sinal poderoso do universo nesta quarta-feira (12 de novembro)

Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha
03

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha

Imagem - Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador
04

Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador