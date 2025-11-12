VINGANÇA

Filipa finalmente abre os olhos em Dona de Mim e arma arapuca contra Jacques

Personagem descobrirá perversidade do namorado e decidirá se vingar

Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18:13

Filipa e Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Filipa (Cláudia Abreu) finalmente vai despertar das cinzas em "Dona de Mim"! A personagem de Claudia Abreu descobrirá a perversidade que o seu namorado Jaques (Marcello Novaes) está fazendo com ela e decidirá agir para se vingar na trama das 7 da TV Globo. Ela terá ajuda de Danilo (Felipe Simas) e Leo (Clara Moneke) para desmascarar o crápula.

Danilo será o primeiro a desconfiar que o vilão estaria dopando Filipa e comprará os medicamentos corretos para ela, pedindo a Leo (Clara Moneke) para entregá-los secretamente. Com isso, a atriz rapidamente nota uma melhora em sua saúde e começa a abrir os olhos para quem realmente é o irmão de Abel (Tony Ramos).

O personagem de Felipe Simas conversará abertamente com Filipa sobre o caráter interesseiro de Jaques, enquanto mantém a ajuda com os remédios. É aí que a loira decidirá fazer um teste definitivo e fazer o namorado provar do próprio veneno. As informações são do site Notícias da TV.

A vingança de Filipa

Em uma grande virada na novela, Filipa vai preparar uma arapuca contra Jacques. Ela vai "batizar" a comida de Jaques com o remédio que ele vinha lhe dando e o resultado será imediato. O vilão não aguentará e apagará rapidamente, confirmando que ela estava, de fato, sendo dopada.

A vingança não terá acabado por aí. No dia seguinte, Jaques acordará sem se lembrar da noite anterior e Filipa, então, mentirá que os dois passaram a noite juntos. Jacques acredita e agora vive o trauma que causou a Filipa no início da novela, quando a dopou e a fez acreditar que haviam transado quando ela ainda era casada com o seu irmão.