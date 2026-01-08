Os 7 sinais de diabetes que surgem na boca

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:00
Ter conhecimento sobre os riscos do diabetes é fundamental para a saúde. Atualmente, o Brasil possui quase 17 milhões de pessoas convivendo com a enfermidade.
A doença altera a circulação sanguínea e diminui a proteção da mucosa oral. Por isso, observar a própria boca pode revelar muito sobre o organismo.
Pré-diabetes precisa de atenção
O hálito forte, lembrando frutas, sinaliza que a glicemia está muito instável. Esse é um dos critérios principais usados no diagnóstico da condição.
Além disso, note se você sente muita sede ou cansaço inexplicável. Tais sintomas indicam que o açúcar no sangue precisa de ajuste.
Feridas na boca surgem com facilidade quando o diabetes está descontrolado. Pacientes relatam aftas dolorosas que aparecem sem uma causa externa óbvia.
Portanto, manter a glicose sob controle ajuda a minimizar essas lesões. O corpo reage ao desequilíbrio químico através da mucosa sensível.
A diminuição da saliva ocorre pela resposta das glândulas ao açúcar sanguíneo. Sem o fluxo correto, a boca perde sua defesa natural e equilíbrio.
Assim, a saliva deixa de exercer seu papel protetor contra agentes invasores. Beber líquidos constantemente torna-se uma necessidade para aliviar a secura.
Taxas altas de glicose no sangue estimulam o crescimento de bactérias bucais. Isso resulta em gengivas sensíveis, muito vermelhas e que sangram fácil.
Certamente, a dor ao escovar os dentes é um sinal importante. Não ignore sangramentos, pois eles revelam inflamações causadas pela doença.
O açúcar presente na saliva cria um meio favorável para as cáries. O risco de infecções graves aumenta conforme a glicose permanece elevada.
Dessa maneira, a higiene oral deve ser feita com cuidado redobrado. Proteja seus dentes combatendo a proliferação bacteriana todos os dias.
A capacidade de cura do organismo fica comprometida pela presença do diabetes. Ferimentos simples na boca podem demorar muito para sarar completamente.
Isso impacta diretamente o sucesso de qualquer cirurgia ou tratamento dentário. O dentista deve estar ciente da sua condição glicêmica sempre.
O enfraquecimento dos tecidos pode levar à perda dos dentes precocemente. Isso acontece devido à maior propensão a infecções e doenças periodontais.
Mantenha o diabetes compensado para garantir a fixação dos seus dentes. O cuidado preventivo salva o sorriso e melhora a saúde.
Além de controlar a glicose, visite seu dentista de forma regular. A saúde de todo o corpo começa por uma boca saudável.