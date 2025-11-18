Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Está sempre com fome? Pode ser diabetes. Veja os sinais de que você está com açúcar alto

Fome constante pode indicar desequilíbrios na insulina e na glicemia

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:32

Entenda por que a falta ou a má ação da insulina faz a fome aumentar
Entenda por que a falta ou a má ação da insulina faz a fome aumentar Crédito: Freepik

Se a fome aparece minutos depois de comer e volta o dia inteiro, o corpo pode estar tentando avisar algo. Para quem convive com diabetes, essa sensação quase permanente costuma ter uma explicação.

O organismo depende da insulina para usar a energia dos alimentos. Quando esse processo falha, a fome surge como um alerta; e entender porque ajuda a controlar o sintoma.

Comidas variadas

Ensopado de paleta bovina com legumes e grãos (Imagem: BBA Photography | Shutterstock) por Imagem: BBA Photography | Shutterstock
Paleta bovina assada com batatas (Imagem: istetiana | Shutterstock) por Imagem: istetiana | Shutterstock
Comida Baiana do Restaurante Sexta Baiana por Acervo pessoal
Prato de comida por Shutterstock
Cuscuz paulista  por Shutterstock
Entrega de comida por Shutterstock
pesquisas   mostram os benefícios da comida caseira  por Divulgação/IBGE
Prato que venceu o Comida di Buteco por Divulgação
Moqueca por
Comida Di Buteco Salvador por Divulgação
Quiche de brócolis por
Comidas Juninas por Divulgação
Filé de pescada com risoto de queijo coalho por Marina Silva/ Correio
Bolinho de papa fumo por Marina Silva/Correio
1 de 14
Ensopado de paleta bovina com legumes e grãos (Imagem: BBA Photography | Shutterstock) por Imagem: BBA Photography | Shutterstock

A hiperfagia, ou fome excessiva, é um dos sinais clássicos do diabetes. E, apesar de parecer apenas exagero do apetite, revela uma dinâmica complexa envolvendo glicose, hormônios e metabolismo.

“Ninguém dorme não-diabético e acorda diabético. Então, a gente tem um período e esse período vai variar de pessoa para pessoa, mas quando a gente faz um diagnóstico de diabetes, isso significa que há uns cinco anos antes a função da minha célula beta, que é a célula que produz insulina, já não está respondendo normal”, diz a endocrinologista Denise Denise Franco, endocrinologista e especialista em tecnologia no tratamento do diabetes, membro da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).

Quando a insulina não age como deveria

A fome constante é chamada de polifagia ou hiperfagia. Ela acontece quando o corpo pede alimento mesmo após refeições completas. Isso ocorre porque a insulina, responsável por levar a glicose para dentro das células, não funciona bem no diabetes.

Sem insulina suficiente, ou quando ela não age corretamente, a glicose circula no sangue, mas não entra nas células para virar energia. O organismo entende essa falha como falta de combustível e envia o comando para comer mais, gerando episódios repetidos de fome.

Esse mecanismo aparece tanto no diabetes tipo 1, em que o corpo não produz insulina, quanto no tipo 2, quando há resistência ao hormônio. Em ambos os casos, o cérebro interpreta o déficit energético como urgência alimentar, mesmo com a glicose alta.

Hiperglicemia, hipoglicemia e o ciclo da fome

Na hiperglicemia, o açúcar no sangue fica elevado porque a insulina não consegue transportar a glicose para as células. Assim, o corpo segue pedindo comida, mas nada resolve. A pessoa come mais, a glicemia sobe ainda mais e o ciclo continua.

Mas a fome também surge quando o açúcar está baixo. Na hipoglicemia, o corpo libera hormônios do estresse para tentar equilibrar a glicose. Esse processo causa tremores, ansiedade, dor de cabeça e uma vontade imediata de comer para corrigir o quadro.

Testar a glicemia é a única forma de saber o que está acontecendo. Reconhecer sinais ajuda, mas o monitoramento mostra se a fome vem de picos ou quedas de açúcar e orienta a melhor resposta em cada situação.

Como a glicose controla sua saciedade

A glicose é o combustível básico do corpo. Depois de comer, ela entra no sangue e deveria ser conduzida às células pela insulina. Quando isso não acontece, o organismo segue em “modo de alerta”, pedindo comida para suprir a energia que não chega.

Isso explica por que muitos diabéticos sentem fome mesmo após comer. As células continuam sem energia, e o cérebro interpreta isso como necessidade de mais alimento. Muitas vezes, a fome noturna aparece justamente por esse desequilíbrio.

Entender essa relação ajuda a identificar quando o sinal é do estômago e quando é do metabolismo. A fome, nesse caso, não é sobre vontade de comer, mas sobre falta de energia utilizável.

Estratégias para controlar a fome

Controlar a glicemia é o caminho mais eficaz para reduzir a fome. Uma dieta com fibras, proteínas, gorduras boas e refeições regulares ajuda a manter a energia constante e evitar picos e quedas de açúcar no sangue.

O exercício físico melhora a ação da insulina por horas após a atividade, o que facilita o transporte da glicose para as células. Com isso, a saciedade dura mais tempo e os episódios de fome diminuem.

Dormir bem e cuidar do bem-estar mental também influencia. Estresse e cansaço alteram hormônios ligados à fome, facilitando desejos por doces e carboidratos.

Quando buscar ajuda e revisar a insulina

Mesmo com mudanças na rotina, nem sempre o corpo responde como esperado. Ajustes de medicação, especialmente da insulina, podem ser necessários para estabilizar a glicemia e reduzir a fome constante.

Monitorar a glicemia ao longo do dia é fundamental. Quando a fome aparece com frequência, vale verificar o nível de açúcar no sangue antes de comer. Isso ajuda a entender se o corpo precisa de comida, de insulina ou de ajuste na rotina.

Com acompanhamento médico, é possível identificar a causa da hiperfagia, ajustar tratamentos e recuperar o equilíbrio. A fome, então, deixa de ser um incômodo constante e passa a ser um sinal compreendido e tratado.

Leia mais

Imagem - Nem janeiro, nem maio: se seu filho nasceu em um desses três meses, ele será mais inteligente, segundo a ciência

Nem janeiro, nem maio: se seu filho nasceu em um desses três meses, ele será mais inteligente, segundo a ciência

Imagem - Três plantas ideais para cultivar em casa e ter uma horta cheia de frutos no verão

Três plantas ideais para cultivar em casa e ter uma horta cheia de frutos no verão

Imagem - O ex-empacotador de supermercado que criou empresa de TI do zero e hoje fatura R$ 11 milhões por ano

O ex-empacotador de supermercado que criou empresa de TI do zero e hoje fatura R$ 11 milhões por ano

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Mesmo confinado, Dudu Camargo é condenado por acidente de 2021; valor da dívida é revelado

Mesmo confinado, Dudu Camargo é condenado por acidente de 2021; valor da dívida é revelado
Imagem - Resumo de ‘Três Graças’: Joélly confessa erro e Gerluce decreta guerra contra Jorginho nesta terça (18 de novembro)

Resumo de ‘Três Graças’: Joélly confessa erro e Gerluce decreta guerra contra Jorginho nesta terça (18 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
01

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil
02

Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
03

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira
04

Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira