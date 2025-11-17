INSPIRAÇÃO

O ex-empacotador de supermercado que criou empresa de TI do zero e hoje fatura R$ 11 milhões por ano

Conheça a história de Juarez Araújo e descubra como ele criou um império da tecnologia

Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 06:00

Juarez Araújo começou a trabalhar com 13 anos Crédito: DBACorp | Divulgação

Juarez Araújo começou a trabalhar ainda na adolescência, empacotando compras em um supermercado de São Paulo. Filho de um servente de pedreiro e de uma vendedora de cocadas, ele cresceu em meio a desafios, mas nunca perdeu a vontade de mudar o próprio destino. Décadas depois, transformou uma paixão pela tecnologia em um negócio milionário. Hoje, é fundador da DBACorp, empresa de tecnologia da informação que fatura mais de R$ 11 milhões por ano.

Natural do interior do Paraná, Juarez se mudou com a família para São Paulo em busca de melhores oportunidades. O primeiro emprego veio aos 13 anos e trouxe mais do que um salário: lições de liderança e trabalho em equipe que ele levaria por toda a vida. “Meu chefe me dava responsabilidades e me ensinava sem saber. Aprendi o que é ser líder e como lidar com pessoas”, contou em entrevista à Exame.

Juarez Araújo 1 de 4

Mesmo com uma rotina cansativa, Juarez decidiu que o estudo seria o caminho para crescer. De office boy, passou a técnico em processamento de dados, numa época em que a computação ainda engatinhava no Brasil. A decisão mudou tudo. “Foi uma mistura de sorte e oportunidade”, diz.

A experiência na área o levou a trabalhar com o banco de dados Oracle, tecnologia ainda pouco explorada no país nos anos 1990. Em 1998, ele e o colega Reynaldo Ajauskas fundaram a DBACorp, empresa especializada em consultoria para bancos de dados. Com o tempo, o negócio expandiu e passou a atuar também em infraestrutura de servidores e computação em nuvem.

De uma sala pequena e dois funcionários, a empresa cresceu para uma equipe com mais de 70 pessoas. Hoje, a DBACorp presta serviços para grandes companhias e mantém políticas internas que incentivam a inovação e o desenvolvimento dos próprios colaboradores.

Mesmo à frente de um negócio milionário, Juarez não se considera um empreendedor nato, e sim alguém movido pela dedicação e pela vontade de aprender. “A fórmula do sucesso é simples: trabalho, paciência e constância. Se você se mantiver no caminho, o resultado vem”, resume.