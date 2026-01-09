ASTROLOGIA

Planejamento e lucro: O recado do céu hoje para os signos de Capricórnio, Virgem e Touro (9 de janeiro)

Sol em Capricórnio e a Lua em Virgem unem forças para destravar a vida financeira e profissional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 23:23

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta sexta favorece planejamento, revisão de gastos e decisões profissionais maduras. Nada de improviso: quem age com estratégia avança mais rápido.

Trabalho e dinheiro para os signos:

Áries: produtividade

Touro: reconhecimento

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Gêmeos: planejamento

Câncer: negociações

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Leão: controle financeiro

Virgem: liderança

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: trabalho nos bastidores

Escorpião: alianças

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Sagitário: visibilidade

Capricórnio: visão estratégica

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Aquário: resolver pendências