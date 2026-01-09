Planejamento e lucro: O recado do céu hoje para os signos de Capricórnio, Virgem e Touro (9 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 23:23
A energia desta sexta favorece planejamento, revisão de gastos e decisões profissionais maduras. Nada de improviso: quem age com estratégia avança mais rápido.
Áries: produtividade
Touro: reconhecimento
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Gêmeos: planejamento
Câncer: negociações
O drink que combina com cada signo
Leão: controle financeiro
Virgem: liderança
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Libra: trabalho nos bastidores
Escorpião: alianças
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Sagitário: visibilidade
Capricórnio: visão estratégica
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Aquário: resolver pendências
Peixes: contratos favorecidos