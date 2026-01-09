CALENDÁRIO

Dia 9 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

Carol Neves

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 02:03

9 de janeiro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta sexta-feira (9) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 9 de janeiro é feriado?

Sim, o dia 9 de janeiro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Cidade com feriado no dia 9 de janeiro

ARVOREDO (SC)

BALNEARIO BARRA DO SUL (SC)

BELMONTE (SC)

BOREBI (SP)

CENTRALINA (MG)

EMBAUBA (SP)

EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA (SP)

FORMOSA DO SUL (SC)

IARAS (SP)

IRATI (SC)



ITAPORANGA (PB)

LARANJAL (PR)

MANOEL RIBAS (PR)

PARAISO (SC)

SANTA HELENA (SC)

SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO (GO)

Qual a diferença entre ponto facultativo e feriado?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

