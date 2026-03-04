EMOCIONANTE

Menina de 4 anos em tratamento contra câncer viraliza após aparecer em vídeo dançando com enfermeiros

Vídeo já possui 13,3 milhões de visualizações e mais de quase 2 milhões de curtidas

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:12

Menina de 4 anos em tratamento contra câncer viraliza após aparecer em vídeo dançando com enfermeiros Crédito: Reprodução

A pequena Maitê, de apenas 4 anos, não é nenhuma celebridade da internet, mas um de seus vídeos teve um engajamento digno de deixar muitos famosos com inveja. A garota, que está em tratamento contra um câncer, viralizou nas redes sociais após aparecer dançando ao lado da equipe de enfermagem do Hospital Beneficência Portuguesa, de São Paulo, onde faz o seu tratamento. Publicado há menos de 15 dias, o vídeo já foi visualizado por 13,3 milhões de pessoas, curtido por quase 2 milhões e teve 23 mil comentários.

Diagnosticada em março do ano passado com nefroblastoma, também conhecido como Tumor de Wilms, uma espécie de tumor renal, ela conquistou as redes com a forma leve e divertida com que vivencia a rotina de idas e vindas ao hospital. Em entrevista à Revista Crescer, a mãe da criança, Priscila Cardoso Lago, 41 anos, explica que Maitê não tem dimensão do alcance, mas ama fazer vídeos e pede para filmar cada passo que ela dá. "Ela não entende a dimensão do que significa isso, mas ela adora saber que recebeu curtidas e muitas curtidas”

De todos eles, o que tornou Maitê mais conhecida foi um gravado no dia 20 de fevereiro. Nele, a pequena aparece dançando ao som da música "Vira Vira Virou" com a equipe de enfermeiros que a acompanhava - com direito a coreografia e tudo. Ela adora cantar e dançar. Por isso, Priscila e os enfermeiros sempre tentam animá-la com uma música ou uma coreografia divertida. "Quando eu vejo que ela está meio caidinha, mas já passou a reação da quimio, eu já falo: 'Vamos agitar' e coloco as músicas que ela adora. O pessoal da enfermagem escuta e às vezes para na porta", diz

No dia do famoso vídeo, os próprios enfermeiros sugeriram fazer juntos, após terminarem o plantão. "Escolhemos a coreografia, falei para ela ficar na frente para eles a copiarem. Ela foi lindamente fazendo a dança até o final direitinho, sem ensaio, sem nada", contou a mãe, em entrevista à Crescer. Priscila postou o vídeo no intuito de compartilhá-lo com os seus seguidores e os enfermeiros. Mas, quando se deu conta, a filha tinha ficado famosa na Internet. "Já teve outras danças desde então. A Maitê gosta muito, ela contagia as pessoas lá. As enfermeiras são muito alegres também, elas deixam o ambiente mais leve", acrescenta.

Nos mais de 22 mil comentários, os internautas se emocionaram com a cena e desejaram a cura de Maitê. "Gente, que energia e muito amor envolvidos em um momento só", diz um. "Te amo, Maitê! Não te conheço e nunca te vi na vida, mas te desejo tudo de bom", escreve outro. Até o hospital fez questão de comentar na postagem: "Para nós, o cuidado vai além do tratamento clínico, ficamos felizes em ver a Maitê dançando e recebendo a atenção que merece".

O diagnóstico

A família de Maitê recebeu o diagnóstico durante uma consulta de rotina, em março de 2025. A garota ia fazer uma cirurgia no nariz e na garganta e precisava passar por um pediatra antes. Durante a consulta, a mãe aproveitou para falar da barriga da criança, que sempre foi um pouco estufada. Ao examiná-la, a pediatra reparou que algo não parecia normal. "Ela disse que a Maitê estava com o baço aumentado e que precisava fazer um ultrassom de urgência", recorda. No dia seguinte, a garota fez o exame.

"A médica disse que não tinha nada no baço, mas que encontraram um nódulo de 12 cm no rim esquerdo. Não entendi nada. Pediram para eu enviar os resultados para a pediatra, pois ela iria solicitar uma tomografia para investigar", diz, recordando que saiu da consulta meio sem chão. "Mas, eu sempre fui muito otimista, tentei não esbanjar nenhuma tristeza, porque isso acaba atraindo mais e mais", acrescenta.

Depois de fazer a tomografia, Priscila recebeu, em 14 de março, uma notícia que nunca imaginava: Maitê foi diagnosticada com nefroblastoma - também conhecido como tumor de Wilms bilateral - grau 3, um tipo de câncer renal infantil. "Foi o pior dia da minha vida. Parece que o chão desapareceu. A primeira reação foi o medo, medo do desconhecido, medo de perder, medo do que viria pela frente. Choramos muito, eu, meu marido e a família toda", lembra.

Após receber o diagnóstico, muitos sintomas que Maitê apresentava ao longo da infância passaram a fazer sentido. "São sintomas silenciosos que, na verdade, quase todas as crianças têm, como febre, gripe, cansaço, dorzinha na barriga, vômito... Mas são coisas que crianças de 2, 3 anos apresentam", diz. A menina sempre foi muito ativa e alegre, por isso, Priscila nunca imaginou que esses sinais poderiam indicar algo grave.

O tratamento começou dias após o diagnóstico. Maitê estava com seis linfonodos, sendo três com metástase. Tinha um tumor grande de 12 cm no rim esquerdo e tumores pequenos do lado direito. Ela logo começou com a quimioterapia pré-cirúrgica, realizada para reduzir o tamanho do tumor e facilitar a remoção. Quando os tumores reduziram cerca de 1 cm, em junho de 2025, ela partiu para a operação para retirar parte do rim esquerdo, pois o tumor havia tomado conta do órgão.