Terceiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso

Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, se entregou à polícia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de março de 2026 às 11:21

Vitor Hugo Oliveira Simonin se apresentou à polícia Crédito: Reprodução

Vitor Hugo Oliveira Simonin, um dos acusados por estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (4) em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele se entregou à polícia dias depois da decretação da prisão de quatro maiores de idade envolvidos no caso de estupro coletivo e cárcere privado.

Dois deles já haviam se apresentado à polícia, enquanto Vitor Hugo e Bruno Felipe dos Santos Allegretti eram considerados foragidos. Vitor é filho de José Carlos Simonin, que ocupava o cargo de subsecretário de Governança da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio. O pai foi exonerado pela pasta.

Além deste caso, a Polícia Civil apura mais dois episódios de violência sexual. Um envolve uma adolescente de 14 anos, que afirma ter sido abusada em 2023 por três homens — entre eles, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, já preso, e o menor investigado.

O terceiro episódio se refere à adolescente que teria sido abusada durante uma festa escolar na Zona Sul, em outubro do ano passado. Segundo o delegado, nesta denúncia, a acusação recai exclusivamente sobre Vitor Hugo.

As investigações seguem em andamento, e a polícia não descarta o surgimento de novos relatos. O menor mencionado nos inquéritos aguarda decisão da Vara da Infância e da Juventude sobre eventual medida socioeducativa.

