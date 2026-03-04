CRIME

Terceiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso

Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, se entregou à polícia

Wendel de Novais

Publicado em 4 de março de 2026 às 11:21

Vitor Hugo Oliveira Simonin se apresentou à polícia Crédito: Reprodução

Vitor Hugo Oliveira Simonin, um dos acusados por estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (4) em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele se entregou à polícia dias depois da decretação da prisão de quatro maiores de idade envolvidos no caso de estupro coletivo e cárcere privado.

Dois deles já haviam se apresentado à polícia, enquanto Vitor Hugo e Bruno Felipe dos Santos Allegretti eram considerados foragidos. Vitor é filho de José Carlos Simonin, que ocupava o cargo de subsecretário de Governança da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio. O pai foi exonerado pela pasta.

Além deste caso, a Polícia Civil apura mais dois episódios de violência sexual. Um envolve uma adolescente de 14 anos, que afirma ter sido abusada em 2023 por três homens — entre eles, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, já preso, e o menor investigado.

O terceiro episódio se refere à adolescente que teria sido abusada durante uma festa escolar na Zona Sul, em outubro do ano passado. Segundo o delegado, nesta denúncia, a acusação recai exclusivamente sobre Vitor Hugo.