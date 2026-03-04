Empresário corinthiano que matou esposa palmeirense em briga por futebol na frente dos filhos vai a júri

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 4 de março de 2026 às 12:44
O júri popular de Leonardo Souza Ceschini, empresário corinthiano acusado de matar a esposa palmeirense Érica Fernandes Alves Ceschini após uma briga por causa de futebol, foi marcado para o dia 31 de agosto, no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.
Leonardo vai responder por homicídio triplamente qualificado. No dia 31 de janeiro de 2021, o casal teria discutido após a final da Copa Libertadores, em que o Palmeiras venceu o Santos.
Feminicídio - empresário matou esposa após briga por futebol
