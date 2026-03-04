SÃO PAULO

Empresário corinthiano que matou esposa palmeirense em briga por futebol na frente dos filhos vai a júri

Leonardo Ceschini, empresário acusado de matar a esposa Érica Ceschini, será julgado pelo Tribunal do Júri

Leonardo Ceschini, empresário corinthiano acusado de matar a esposa palmeirense Érica Ceschini, será julgado pelo Tribunal do Júri Crédito: Reprodução

O júri popular de Leonardo Souza Ceschini, empresário corinthiano acusado de matar a esposa palmeirense Érica Fernandes Alves Ceschini após uma briga por causa de futebol, foi marcado para o dia 31 de agosto, no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

Leonardo vai responder por homicídio triplamente qualificado. No dia 31 de janeiro de 2021, o casal teria discutido após a final da Copa Libertadores, em que o Palmeiras venceu o Santos.

