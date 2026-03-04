Acesse sua conta
Pai e filho são mortos dentro de loja de carros; atirador chegou em BMW

O socorro chegou a ser chamado, mas pai e filho morreram no local

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 13:06

Pai e filho são mortos dentro de loja de carros; atirador chegou em BMW
Pai e filho são mortos dentro de loja de carros; atirador chegou em BMW Crédito: Reprodução

Donos de uma loja de veículos, o idoso Erminio Bittencourt da Silva, 81 anos, e o filho dele, Analdo Bittencourt, 50, foram mortos a tiros dentro do estabelecimento, na tarde desta terça-feira (3), no bairro Ciro Nardi, em Cascavel, no oeste do Paraná. Eles eram proprietários do estabelecimento. Câmeras de segurança registraram a chegada de uma BMW branca na loja e quando dois homens descem do veículo e entram na loja. Poucos minutos depois, os dois suspeitos deixam o estabelecimento em alta velocidade. As informações são do G1.

O socorro chegou a ser chamado, mas pai e filho morreram no local. Testemunhas relataram à polícia que as vítimas já tinham sido ameaçadas. Segundo a polícia, os dois homens que aparecem nas imagens são os principais suspeitos do crime. Eles estão sendo procurados. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 190 e 197.

O duplo homicídio ocorreu em uma revenda de veículos, na rua Cuiabá, cruzamento com a rua Joaquim Távora. As informações apuradas no local são de que o atirador chegou em uma BMW de cor branca, atirou contra as vítimas, que estavam no escritório e fugiu do local. Socorristas e médico do Corpo de Bombeiros foram ao local atender as vítimas, mas ao chegar ao local já encontraram pai e filho sem vida.

O local foi isolado pela Polícia Militar para a realização da perícia pela Polícia Científica. A Delegacia de Homicídios fará o levantamento de testemunhas e suspeitos no local, até o momento não se sabe a motivação dos disparos. As forças de segurança da cidade fazem buscas pelos envolvidos no crime, informações podem ser repassas ao 181, 190 ou 197.

