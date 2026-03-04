CRIME

Pai e filho são mortos dentro de loja de carros; atirador chegou em BMW

O socorro chegou a ser chamado, mas pai e filho morreram no local

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 13:06

Donos de uma loja de veículos, o idoso Erminio Bittencourt da Silva, 81 anos, e o filho dele, Analdo Bittencourt, 50, foram mortos a tiros dentro do estabelecimento, na tarde desta terça-feira (3), no bairro Ciro Nardi, em Cascavel, no oeste do Paraná. Eles eram proprietários do estabelecimento. Câmeras de segurança registraram a chegada de uma BMW branca na loja e quando dois homens descem do veículo e entram na loja. Poucos minutos depois, os dois suspeitos deixam o estabelecimento em alta velocidade. As informações são do G1.

O socorro chegou a ser chamado, mas pai e filho morreram no local. Testemunhas relataram à polícia que as vítimas já tinham sido ameaçadas. Segundo a polícia, os dois homens que aparecem nas imagens são os principais suspeitos do crime. Eles estão sendo procurados. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 190 e 197.

