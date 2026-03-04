CRIME

Filho de subsecretário e jogador de futebol: quem são os réus por estupro coletivo no Rio

Os quatro investigados se entregaram à polícia

Millena Marques

Publicado em 4 de março de 2026 às 13:33

Os acusados do crime foram identificados pela polícia Crédito: Reprodução

Os homens investigados pelo estupro coletivo em Copacabana, no Rio de Janeiro, são jovens que estudam em instituições renomadas da cidades. Um deles é filho de um subsecretário do governo estadual. Os quatro se entregaram à polícia entre terça-feira (3) e e esta quarta-feira (4). Conheça os réus abaixo:

Vitor Hugo Oliveira Simonin

Vitor tem 18 anos e é filho do subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa, José Carlos Costa Simonin, que foi afastado do cargo após o caso. Ele se entregou à polícia nesta quarta-feira (4), por volta das 11h, e é investigado pelo estupro coletivo de Copacabana e em pelo mais um caso semelhante.

Bruno Felipe dos Santos Allegretti

Bruno também tem de 18 anos. Estudante de Ciências Ambientais na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), que anunciou a suspensão dele por 120 dias, o jovem também se entregou nesta quarta.

Mattheus Veríssimo Zoel Martins

Mattheus, de 19 anos, é ex-aluno do colégio Intellectus (unidade Botafogo) e concluiu os estudos em 2024. Ele é atleta do S.C. Humaitá, vinculado à categoria sub-20. Mattheus está se entregou na terça-feira (3).

João Gabriel Xavier Bertho

João Gabriel, 19 anos, é no Serrano FC, que anunciou o afastamento imediato do jogador e a suspensão do contrato após a expedição de mandado de prisão. Ele se entregou na terça-feira (3).

Menor de idade