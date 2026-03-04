Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho de subsecretário e jogador de futebol: quem são os réus por estupro coletivo no Rio

Os quatro investigados se entregaram à polícia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de março de 2026 às 13:33

Os acusados do crime foram identificados pela polícia
Os acusados do crime foram identificados pela polícia Crédito: Reprodução

Os homens investigados pelo estupro coletivo em Copacabana, no Rio de Janeiro, são jovens que estudam em instituições renomadas da cidades. Um deles é filho de um subsecretário do governo estadual. Os quatro se entregaram à polícia entre terça-feira (3) e e esta quarta-feira (4). Conheça os réus abaixo:

Os acusados do crime foram identificados pela polícia

Vitor Hugo Oliveira Simonin se apresentou à polícia por Reprodução
Vitor Hugo Oliveira Simonin se apresentou à polícia por Reprodução
Mattheus se entregu à polícia por Reprodução/Globo
MAttheus se entregou à polícia por Reprodução/Globo
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
1 de 9
Vitor Hugo Oliveira Simonin se apresentou à polícia por Reprodução

Vitor Hugo Oliveira Simonin

Vitor tem 18 anos e é filho do subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa, José Carlos Costa Simonin, que foi afastado do cargo após o caso. Ele se entregou à polícia nesta quarta-feira (4), por volta das 11h, e é investigado pelo estupro coletivo de Copacabana e em pelo mais um caso semelhante.

Bruno Felipe dos Santos Allegretti

Bruno também tem de 18 anos. Estudante de Ciências Ambientais na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), que anunciou a suspensão dele por 120 dias, o jovem também se entregou nesta quarta.

Leia mais

Imagem - Polícia detalha como vítima de estupro coletivo foi atraída e violentada por uma hora em Copacabana

Polícia detalha como vítima de estupro coletivo foi atraída e violentada por uma hora em Copacabana

Imagem - Terceiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso

Terceiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso

Imagem - Estudante é afastado de universidade após ameaçar colega: ‘Eu estupro, no mínimo’

Estudante é afastado de universidade após ameaçar colega: ‘Eu estupro, no mínimo’

Mattheus Veríssimo Zoel Martins

Mattheus, de 19 anos, é ex-aluno do colégio Intellectus (unidade Botafogo) e concluiu os estudos em 2024. Ele é atleta do S.C. Humaitá, vinculado à categoria sub-20. Mattheus está se entregou na terça-feira (3).

João Gabriel Xavier Bertho

João Gabriel, 19 anos, é no Serrano FC, que anunciou o afastamento imediato do jogador e a suspensão do contrato após a expedição de mandado de prisão. Ele se entregou na terça-feira (3).

Menor de idade

O menor de idade, que seria ex-namorado da vítima, tem 17 anos. Ele é estudante do Colégio Pedro II e ainda não foi apreendido.

Tags:

rio de Janeiro Polícia Estupro Coletivo

Mais recentes

Imagem - Último foragido por estupro coletivo no Rio de Janeiro se entrega à polícia

Último foragido por estupro coletivo no Rio de Janeiro se entrega à polícia
Imagem - Pai e filho são mortos dentro de loja de carros; atirador chegou em BMW

Pai e filho são mortos dentro de loja de carros; atirador chegou em BMW
Imagem - Empresário corinthiano que matou esposa palmeirense em briga por futebol na frente dos filhos vai a júri

Empresário corinthiano que matou esposa palmeirense em briga por futebol na frente dos filhos vai a júri

MAIS LIDAS

Imagem - Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza
01

Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza

Imagem - Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia
02

Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia

Imagem - Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26
03

Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26

Imagem - Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana
04

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana