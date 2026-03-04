CRIME

Estudante é afastado de universidade após ameaçar colega: ‘Eu estupro, no mínimo’

Jovem de 20 anos é investigado por ameaça, injúria e violência doméstica

Wendel de Novais

Publicado em 4 de março de 2026 às 09:03

Estudante foi expulso de universidade após ameaças Crédito: Reprodução

Um estudante do curso de Educação Física da Universidade Santa Cecília (Unisanta), em Santos, no litoral de São Paulo, foi afastado após a divulgação de prints com mensagens atribuídas a ele contendo ameaças de estupro contra uma colega. O conteúdo passou a circular nas redes sociais nos últimos dias e provocou reação da instituição e das autoridades. As informações são do g1.



Nas imagens, o aluno, identificado como Yuri Guilherme Andrade Cassano, comenta em um grupo de amigos que a jovem teria visualizado publicações dele no Instagram, mas não respondeu às mensagens enviadas por WhatsApp. A partir disso, ele faz declarações violentas. “Se ela não quiser transar, eu estupro, no mínimo”, escreveu.

Em outro trecho da conversa, o estudante diz que usaria uma máscara para agredir a jovem durante uma festa universitária realizada na última sexta-feira (27). “Eu vou chutar ela na rua”, consta em uma das mensagens que circulam online. A Polícia Civil do Estado de São Paulo informou que, até o momento, não havia registro formal de boletim de ocorrência.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos, no entanto, iniciou diligências para apurar o caso e esclarecer as circunstâncias dos fatos. Em outra frente, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o jovem já é investigado por ameaça, injúria e violência doméstica em inquérito instaurado na especializada. A vítima solicitou medida protetiva de urgência.

Em nota, a universidade informou que o aluno, calouro na instituição, foi intimado assim que o caso chegou ao conhecimento da direção. Ele está proibido de acessar as dependências do campus e de participar de atividades acadêmicas enquanto o procedimento interno estiver em andamento.

“A Universidade Santa Cecília trata todo e qualquer caso de violência com a máxima seriedade, repudia e não admite condutas que representem desrespeito ou violação à dignidade da comunidade acadêmica”, destacou a instituição.