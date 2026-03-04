Acesse sua conta
Agente da Polícia Federal saca arma para intimidar clientes em bar e é denunciado por homofobia

Ministério Público afirma que acusado estava armado e teria agido por motivação preconceituosa

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de março de 2026 às 08:32

Policial federal usou arma para intimidar pessoas em bar
Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Distrito Federal denunciou Diego de Abreu Souza Borges, 40 anos, agente administrativo da Polícia Federal, pelos crimes de homofobia, constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo e usurpação de função pública. O caso ocorreu na noite de 13 de fevereiro, em um bar de Samambaia, no Distrito Federal.

De acordo com a acusação, Diego sacou uma pistola e abordou dois corretores de imóveis que estavam sentados em uma mesa ao lado. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que ele se levanta, empunha a arma e se dirige às vítimas. Segundo a denúncia, o agente tentou segurar um dos homens, apontou a arma e ordenou que ele colocasse as mãos na cabeça. Em seguida, determinou que a vítima se deitasse no chão. O episódio teria ocorrido por volta das 21h.

O Ministério Público afirma que os dois corretores estavam no local para um lanche quando passaram a ser alvo de abordagem agressiva. Conforme a peça acusatória, Diego, que consumia bebida alcoólica, teria feito repetidas perguntas sobre se os dois eram um casal, com a intenção de constrangê-los por motivação preconceituosa. Ainda segundo o MP, durante a ação, ele se apresentou falsamente como policial federal.

Diego de Abreu Souza Borges foi preso em flagrante no dia 13 de fevereiro, mas liberado após audiência de custódia realizada no dia seguinte. A reportagem procurou a Polícia Federal, que ainda não se manifestou sobre o caso. A defesa do denunciado não foi localizada até a última atualização desta matéria.

