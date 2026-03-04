CRIME

Agente da Polícia Federal saca arma para intimidar clientes em bar e é denunciado por homofobia

Ministério Público afirma que acusado estava armado e teria agido por motivação preconceituosa

Wendel de Novais

Publicado em 4 de março de 2026 às 08:32

Policial federal usou arma para intimidar pessoas em bar Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Distrito Federal denunciou Diego de Abreu Souza Borges, 40 anos, agente administrativo da Polícia Federal, pelos crimes de homofobia, constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo e usurpação de função pública. O caso ocorreu na noite de 13 de fevereiro, em um bar de Samambaia, no Distrito Federal.

De acordo com a acusação, Diego sacou uma pistola e abordou dois corretores de imóveis que estavam sentados em uma mesa ao lado. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que ele se levanta, empunha a arma e se dirige às vítimas. Segundo a denúncia, o agente tentou segurar um dos homens, apontou a arma e ordenou que ele colocasse as mãos na cabeça. Em seguida, determinou que a vítima se deitasse no chão. O episódio teria ocorrido por volta das 21h.

Agente da PF usou arma para intimidar pessoas em bar

O Ministério Público afirma que os dois corretores estavam no local para um lanche quando passaram a ser alvo de abordagem agressiva. Conforme a peça acusatória, Diego, que consumia bebida alcoólica, teria feito repetidas perguntas sobre se os dois eram um casal, com a intenção de constrangê-los por motivação preconceituosa. Ainda segundo o MP, durante a ação, ele se apresentou falsamente como policial federal.