Cliente atropela e mata dono de bar após ser barrado de comprar cerveja sem pagar dívida antiga

Vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital; suspeito foi preso

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 08:17

Cliente atropela e mata dono de bar após ser barrado de comprar cerveja sem pagar dívida antiga
Crédito: Reprodução

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso suspeito de atropelar e matar o dono de bar Francisco das Chagas Sousa, conhecido como “Chaguinha”, 68 anos. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime foi motivado por uma discordância sobre o valor da conta. O cliente tentou comprar uma cerveja de R$ 4, mas foi cobrado por uma conta antiga, que ainda estava pendente. Revoltado, ele acabou tirando a vida do dono do bar. O crime ocorreu na madrugada desse domingo (1º), em Ponte Alta do Gama, no Distrito Federal. Suspeito foi preso nessa terça-feira (3). As informações são do G1 DF.

De acordo com informações da polícia, a briga teria começado dentro do bar e se intensificado na área externa, quando os dois entraram em seus carros. Momentos depois, Francisco desceu do carro e acabou sendo atropelado. Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que a vítima é atropelada. Nas imagens, o suspeito aparece saindo do carro com um objeto que parece ser uma enxada. Ele exibe o objeto para uma outra pessoa, em tom de ameaça.

Cliente atropela e mata dono de bar após ser barrado de comprar cerveja sem pagar dívida antiga

Cliente atropela e mata dono de bar após ser barrado de comprar cerveja sem pagar dívida antiga por Reprodução
Cliente atropela e mata dono de bar após ser barrado de comprar cerveja sem pagar dívida antiga por Reprodução
Cliente atropela e mata dono de bar após ser barrado de comprar cerveja sem pagar dívida antiga por Reprodução
1 de 3
Cliente atropela e mata dono de bar após ser barrado de comprar cerveja sem pagar dívida antiga por Reprodução

Em seguida, esse homem volta a entrar no carro, dá a partida e faz uma volta para atropelar o dono do bar. A vítima é arrastada por alguns metros e, em seguida, o autor do crime foge com o carro. Segundo a Polícia Militar, o homem atropelado chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele apresentava traumatismo craniano grave, foi socorrido para o Hospital Regional do Gama (HRG), mas não resistiu.

