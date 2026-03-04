Acesse sua conta
Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza

Homem afirma que objeto era simulacro, mas atitude gerou críticas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de março de 2026 às 09:25

Pai sacou arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado durante a festa de aniversário de uma criança de dois anos tomou conta das redes sociais ao mostrar o pai da menina retirando uma arma da cintura no momento dos parabéns. A cena rapidamente viralizou e provocou uma enxurrada de comentários.

Na legenda da publicação, o próprio homem afirma que o objeto se tratava de um simulacro e que tudo não passou de uma “brincadeira”. Mesmo com a justificativa, a gravação dividiu opiniões.

As imagens mostram que, enquanto os convidados cantavam o trecho da música que fala sobre com quem a criança “vai casar”, o pai encenou o estereótipo do “pai protetor” e sacou a arma em tom descontraído. Ele aparece sorrindo, enquanto parte dos presentes reage com risadas e aplausos.

A exibição do objeto em um ambiente com diversas crianças gerou críticas. Nas redes, alguns internautas demonstraram preocupação com a mensagem transmitida. Não há informações ainda de onde o caso foi registrado.

Tags:

Pai Aniversário Filha Sacou Arma Vídeo Polêmico

