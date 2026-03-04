POLÍCIA FEDERAL

Vorcaro é preso em terceira fase de operação que apura irregularidades no Banco Master

Prisão acontece após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça

Millena Marques

Publicado em 4 de março de 2026 às 11:06

Daniel Vorcaro Crédito: Reprodução

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades na gestão do banco. A prisão ocorreu após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça depois que assumiu a relatoria do caso.

Vorcaro foi preso em sua residência em São Paulo e encaminhado à Superintendência da PF na capital paulista. A Polícia Federal ainda cumpre outros três mandados de prisão e quinze mandados de busca e apreensão.

A defesa de Vorcaro afirmou que o banqueiro colaborou “de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça”.

Outro alvo de prisão é o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, suspeito de ser operador financeiro e de ter auxiliado o banqueiro na prática de outros crimes. Inicialmente, ele não foi localizado em sua residência, e sua defesa informou que estava em viagem fora de Belo Horizonte. Zettel se entregou à PF para ser preso volta das 9h.

Foram presos na mesma operação o policial aposentado Marilson Silva e Luiz Phillipi Mourão, responsável por atividades de monitoramento de “adversários” de Vorcaro.