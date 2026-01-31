LUXUOSA

Como é a mansão luxuosa de R$ 300 milhões em Trancoso citada em denúncias contra Daniel Vorcaro

Propriedade à beira-mar foi mencionada por integrante do MBL como cenário de festas e supostas gravações de convidados

Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 09:30

Veja fotos da propriedade de R$ 300 milhões de Daniel Vorcaro Crédito: Be Bahia e Casas e Vilas/Reprodução

Uma mansão avaliada em cerca de R$ 300 milhões, localizada em Trancoso, no sul da Bahia, voltou ao centro das atenções após ser citada em denúncias envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O imóvel foi mencionado por Renan Santos durante entrevista ao podcast Inteligência LTDA, em que fez acusações sobre o uso da propriedade para festas privadas e possíveis gravações de convidados, entre eles políticos e magistrados.

Segundo Renan Santos, Vorcaro utilizaria a casa como cenário de encontros reservados e eventos apelidados de “Surubão de Trancoso”, expressão usada por ele durante a entrevista. As declarações não vieram acompanhadas de provas públicas e são tratadas como acusações. Antes disso, o portal Revista Liberta já havia publicado uma reportagem chamando de “Cine Trancoso” o suposto circuito interno de câmeras da propriedade.

A mansão citada é conhecida como Villa 21 e fica dentro do condomínio Terravista Golf, em Trancoso. O complexo ocupa uma área de cerca de 40 mil metros quadrados à beira-mar e reúne uma casa principal, cinco bangalôs e outras edificações de apoio. Ao todo, são 12 suítes, com capacidade para hospedar até 23 pessoas.

A arquitetura privilegia ambientes amplos e integrados à paisagem natural, com poucas paredes e vista constante para o verde e o mar. A decoração mistura elementos rústicos e contemporâneos, com obras de artistas plásticos espalhadas pelos ambientes. Todos os quartos contam com ar-condicionado.

A suíte master é um dos destaques do imóvel. Com aproximadamente 400 metros quadrados, o espaço é maior do que muitos apartamentos urbanos e inclui piscina privativa, sala de leitura e terraço exclusivo.

Além da casa principal, a Villa 21 possui cinco bangalôs de dois andares. No piso térreo, ficam salas, áreas sociais e terraço, enquanto o andar superior abriga a suíte. Outro espaço relevante é a chamada Casa Branca, que reúne mais cinco suítes.

A estrutura de lazer inclui diversas cozinhas equipadas, salas de estar distribuídas em diferentes núcleos, espaço gourmet com churrasqueira e forno de pizza no jardim, além de salão de beleza e academia. A proposta é permitir que grandes grupos circulem pela propriedade com conforto e privacidade.

Apesar de associada a Vorcaro, a mansão também funciona como imóvel de alto padrão para locação de temporada. As diárias variam conforme o período. Na alta temporada, o valor informado é de cerca de R$ 95 mil para três noites. Para o Carnaval, o pacote de cinco noites pode chegar a R$ 550 mil, incluindo uma equipe de aproximadamente dez funcionários, entre camareiras, garçons e seguranças.