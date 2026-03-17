BBB 26: Babu Santana se revolta com ataques, fala em ódio e promete processar: 'Tem coisas que ultrapassam o limite'

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Heider Sacramento
Publicado em 17 de março de 2026 às 22:45
Eliminado do BBB 26, Babu Santana usou as redes sociais e entrevistas para comentar a repercussão de sua participação no reality e revelou que pretende tomar medidas legais contra ataques virtuais. O ator afirmou que irá processar usuários por comentários caluniosos e difamatórios, após receber uma onda de mensagens de ódio.
Em entrevista ao jornal Extra, Babu explicou que sabe lidar com críticas, mas faz distinção entre opinião e crime. “Sobre os atos caluniosos e difamatórios, pretendo processar, sim. Tem coisas que ultrapassam o limite”, declarou.
O ex-BBB também refletiu sobre o comportamento nas redes e criticou o ambiente de hostilidade. “Hoje, a comunicação é muito mais alimentada pela força do ódio. Uma imagem ofensiva chama mais atenção do que algo positivo”, desabafou.
Babu contou que, após sua primeira participação no reality, em 2020, chegou a tentar responder comentários nas redes sociais, mas desistiu ao perceber um padrão negativo. “Eu só respondia quem falava mal. Isso não fazia bem”, disse.
Babu Santana (BBB 20 e 26)
Entre os exemplos citados, o ator mencionou ataques com ofensas pessoais. “Quando vem comentário do tipo ‘gordo, feio’, isso ofende. Dá vontade de responder, mas é preciso ter cuidado”, afirmou.
Apesar das críticas, Babu reconheceu que também cometeu excessos durante o jogo. Eliminado com mais de 68% dos votos, ele revelou que chegou a temer a rejeição do público.
“Dentro daquele turbilhão, pensei: ‘o mundo me odeia’. Mas depois vi que a maioria das mensagens era de apoio”, contou.
O ator também disse que não pretende usar o momento para conquistar simpatia, mas para assumir responsabilidades. “Reconheço que houve excesso da minha parte”, afirmou.
Mesmo com o apoio de parte do público, Babu reforçou que não pretende ignorar ataques mais graves. Para ele, comentários que envolvem racismo, intolerância e ofensas pessoais ultrapassam o limite aceitável. “Não é sobre crítica. É sobre respeito”, destacou.