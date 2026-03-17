Morre Kiki Shepard, atriz de 'Grey’s Anatomy' e 'Todo Mundo Odeia o Chris', aos 74 anos

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de março de 2026 às 11:06
A atriz e apresentadora, Kiki Shepard faleceu na última segunda-feira (16), aos 74 anos. A confirmação veio através de sua porta-voz, LaShirl Smith, ao site norte-americano TMZ. Segundo os representantes, Kiki sofreu um ataque cardíaco em Los Angeles. Amigos e familiares descrevem sua partida como 'completamente inesperada'.
A história da artista com a arte começou lá nos anos 70, brilhando como dançarina profissional na D.C. Repertory Dance Company. Antes de virar um rosto nas séries, ela conquistou o teatro, passando pela Broadway em espetáculos de peso como 'Porgy and Bess' e 'Bubbling Brown Sugar', além de deixar sua marca no lendário Teatro Apollo, no Harlem.
Atriz de 'Grey's Anatomy', Kiki Shepard morre aos 74 anos
Na televisão, Kiki Shepard foi uma artista versátil. Ela emprestou seu talento para produções gigantescas como: Grey's Anatomy, Todo Mundo Odeia o Chris e Baywatch e NYPD Blue.
Além da atuação, ela foi o rosto e a voz do programa de talentos 'Showtime at the Apollo' por muitos anos, ajudando a revelar grandes nomes da música e da comédia como co-apresentadora.