Morre Kiki Shepard, atriz de 'Grey’s Anatomy' e 'Todo Mundo Odeia o Chris', aos 74 anos

A artista faleceu na última segunda-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 11:06

Kiki Shepard, atriz de 'Grey's Anatomy' e 'Todo mundo odeia o Chris' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz e apresentadora, Kiki Shepard faleceu na última segunda-feira (16), aos 74 anos. A confirmação veio através de sua porta-voz, LaShirl Smith, ao site norte-americano TMZ. Segundo os representantes, Kiki sofreu um ataque cardíaco em Los Angeles. Amigos e familiares descrevem sua partida como 'completamente inesperada'.

A história da artista com a arte começou lá nos anos 70, brilhando como dançarina profissional na D.C. Repertory Dance Company. Antes de virar um rosto nas séries, ela conquistou o teatro, passando pela Broadway em espetáculos de peso como 'Porgy and Bess' e 'Bubbling Brown Sugar', além de deixar sua marca no lendário Teatro Apollo, no Harlem.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Filha de Amado Batista morreu após metástase de câncer, diz irmão

Influenciadora morre minutos após pedir ajuda ao vivo para seguidores: 'Chamem a ambulância'

Funkeiro MC Danilo Boladão morre aos 47 anos após paradas cardíacas

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Quem era Sávio Martins, cantor que morreu aos 27 anos em acidente na Bahia

Na televisão, Kiki Shepard foi uma artista versátil. Ela emprestou seu talento para produções gigantescas como: Grey's Anatomy, Todo Mundo Odeia o Chris e Baywatch e NYPD Blue.

Além da atuação, ela foi o rosto e a voz do programa de talentos 'Showtime at the Apollo' por muitos anos, ajudando a revelar grandes nomes da música e da comédia como co-apresentadora.

Leia mais

Imagem - Alberto Cowboy, do BBB 26, já foi candidato a vereador; saiba quantos votos ele recebeu

Alberto Cowboy, do BBB 26, já foi candidato a vereador; saiba quantos votos ele recebeu

Imagem - Chega de derreter: 6 sprays e brumas poderosas para a maquiagem durar o dia inteiro

Chega de derreter: 6 sprays e brumas poderosas para a maquiagem durar o dia inteiro

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (17) para atrair sorte e ganhos

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (17) para atrair sorte e ganhos

Morte Grey's Anatomy Atriz Apresentadora Kiki Shepard Todo Mundo Odeia O Chris

Mais recentes

Imagem - Tarot aponta reflexões e decisões importantes para os signos nesta quarta (18)

Tarot aponta reflexões e decisões importantes para os signos nesta quarta (18)
Imagem - Hoje (18 de março), mudanças internas trazem clareza nas decisões e ajudam a reorganizar emoções, planos e prioridades

Hoje (18 de março), mudanças internas trazem clareza nas decisões e ajudam a reorganizar emoções, planos e prioridades
Imagem - Anjo da Guarda revela alerta para 3 signos nesta quarta (18 de março): cuidado com excessos e desgaste emocional

Anjo da Guarda revela alerta para 3 signos nesta quarta (18 de março): cuidado com excessos e desgaste emocional

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas
01

Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas

Imagem - Quando estreia a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo
02

Quando estreia a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo

Imagem - Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco
03

Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco

Imagem - Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão
04

Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão