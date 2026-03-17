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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (17) para atrair sorte e ganhos

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira, 17 de março de 2026, estamos vivendo um momento raro de pura sensibilidade. Com a Lua, o Sol, Vênus e Marte todos alinhados no signo de Peixes, o clima astral é de entrega e conexão espiritual. Sabe aquele palpite que surge do nada ou aquele número que não sai da sua cabeça? Hoje, mais do que nunca, vale a pena dar ouvidos a essa voz interna.

O momento não é de força bruta, mas de deixar o fluxo da vida levar. É o dia perfeito para perdoar o que passou e limpar a energia para o que está por vir. Confira as previsões detalhadas e os números para sua "fezinha":

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    O dia pede um pouco de silêncio. Antes de o novo ciclo começar, seu coração precisa de uma faxina. No trabalho, prefira os bastidores. À noite, preste atenção aos seus sonhos, eles podem trazer respostas que a lógica não alcança.
  • Números da Sorte: 9, 18, 54

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Hoje a sorte sorri através das conexões humanas. Ajudar um amigo ou trabalhar em grupo trará uma satisfação enorme. Deixe de lado a teimosia e permita que a empatia guie suas decisões.
  • Números da sorte: 7, 25, 41

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Mostre o seu lado mais humano no trabalho e no amor. A vulnerabilidade hoje é uma força, não uma fraqueza. É um excelente momento para encerrar ciclos profissionais que já não agregam mais à sua jornada.
  • Números da Sorte: 3, 30, 52

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Você está em total sintonia com o universo. Deixe sua fé liderar o caminho e não tenha medo de sonhar alto. Atividades ligadas ao conhecimento e à espiritualidade estão muito favorecidas.
  • Números da sorte: 5, 23, 44

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    Hora de olhar para dentro e transformar o que dói em aprendizado. No lado financeiro, é o dia ideal para cortar gastos supérfluos e organizar impostos. O amor pede entrega total e desapego de mágoas.
  • Números da sorte: 8, 26, 50

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Seu desafio hoje é baixar a guarda. Deixe a autocrítica de lado e acolha quem está ao seu lado. Nas parcerias de trabalho, a gentileza abrirá mais portas do que o perfeccionismo técnico.
  • Números da sorte: 4, 13, 31

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    A prova de amor hoje está nos pequenos detalhes do dia a dia. No trabalho, sua intuição vai ajudar a resolver aquele problema chato que ninguém conseguia solucionar. Cuide do seu corpo com carinho.
  • Números da sorte: 6, 15, 42

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Aproveite o magnetismo irresistível que o céu te dá hoje. O romance e a criatividade estão em alta. Se você tem um projeto pessoal guardado, hoje é o dia de deixar a inspiração fluir sem amarras.
  • Números da sorte: 2, 11, 56

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Seu 'porto seguro' é o foco de hoje. Arrumar a casa ou resolver pendências familiares trará a paz necessária para o novo ciclo. Escute sua intuição para organizar sua base emocional.
  • Números da sorte: 12, 30, 48

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    As palavras ganham um peso especial hoje. É o momento de dizer o que sente, mesmo que não pareça lógico. Sua percepção está aguçada, permitindo que você leia as intenções alheias nas entrelinhas.
  • Números da sorte: 10, 22, 39

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Valorize o que você já conquistou. O dia é bom para organizar o orçamento e pensar em como transformar seus talentos em retorno financeiro. No amor, a segurança vem dos gestos simples.
  • Números da sorte: 11, 29, 47

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Com quatro astros no seu signo, você é o centro das energias do zodíaco. Seu poder de atração está em nível místico. Não force nada: apenas siga o fluxo e confie que o universo está conspirando a seu favor.
  • Números da sorte: 1, 19, 60

Dica do Dia: Para atrair boas vibrações neste dia tão místico, tente usar algum acessório ou peça de roupa nas cores azul-turquesa ou violeta.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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