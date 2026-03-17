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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de março de 2026 às 06:00
Nesta terça-feira, 17 de março de 2026, estamos vivendo um momento raro de pura sensibilidade. Com a Lua, o Sol, Vênus e Marte todos alinhados no signo de Peixes, o clima astral é de entrega e conexão espiritual. Sabe aquele palpite que surge do nada ou aquele número que não sai da sua cabeça? Hoje, mais do que nunca, vale a pena dar ouvidos a essa voz interna.
O momento não é de força bruta, mas de deixar o fluxo da vida levar. É o dia perfeito para perdoar o que passou e limpar a energia para o que está por vir. Confira as previsões detalhadas e os números para sua "fezinha":
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: Para atrair boas vibrações neste dia tão místico, tente usar algum acessório ou peça de roupa nas cores azul-turquesa ou violeta.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.