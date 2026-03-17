ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (17) para atrair sorte e ganhos

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira, 17 de março de 2026, estamos vivendo um momento raro de pura sensibilidade. Com a Lua, o Sol, Vênus e Marte todos alinhados no signo de Peixes, o clima astral é de entrega e conexão espiritual. Sabe aquele palpite que surge do nada ou aquele número que não sai da sua cabeça? Hoje, mais do que nunca, vale a pena dar ouvidos a essa voz interna.

O momento não é de força bruta, mas de deixar o fluxo da vida levar. É o dia perfeito para perdoar o que passou e limpar a energia para o que está por vir. Confira as previsões detalhadas e os números para sua "fezinha":

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

O dia pede um pouco de silêncio. Antes de o novo ciclo começar, seu coração precisa de uma faxina. No trabalho, prefira os bastidores. À noite, preste atenção aos seus sonhos, eles podem trazer respostas que a lógica não alcança.

O dia pede um pouco de silêncio. Antes de o novo ciclo começar, seu coração precisa de uma faxina. No trabalho, prefira os bastidores. À noite, preste atenção aos seus sonhos, eles podem trazer respostas que a lógica não alcança. Números da Sorte: 9, 18, 54



Touro (20/04 a 20/05)

Hoje a sorte sorri através das conexões humanas. Ajudar um amigo ou trabalhar em grupo trará uma satisfação enorme. Deixe de lado a teimosia e permita que a empatia guie suas decisões.



Hoje a sorte sorri através das conexões humanas. Ajudar um amigo ou trabalhar em grupo trará uma satisfação enorme. Deixe de lado a teimosia e permita que a empatia guie suas decisões. Números da sorte: 7, 25, 41

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Mostre o seu lado mais humano no trabalho e no amor. A vulnerabilidade hoje é uma força, não uma fraqueza. É um excelente momento para encerrar ciclos profissionais que já não agregam mais à sua jornada.



Mostre o seu lado mais humano no trabalho e no amor. A vulnerabilidade hoje é uma força, não uma fraqueza. É um excelente momento para encerrar ciclos profissionais que já não agregam mais à sua jornada. Números da Sorte: 3, 30, 52



Câncer (21/06 a 22/07)

Você está em total sintonia com o universo. Deixe sua fé liderar o caminho e não tenha medo de sonhar alto. Atividades ligadas ao conhecimento e à espiritualidade estão muito favorecidas.



Você está em total sintonia com o universo. Deixe sua fé liderar o caminho e não tenha medo de sonhar alto. Atividades ligadas ao conhecimento e à espiritualidade estão muito favorecidas. Números da sorte: 5, 23, 44

Leão (23/07 a 22/08)

Hora de olhar para dentro e transformar o que dói em aprendizado. No lado financeiro, é o dia ideal para cortar gastos supérfluos e organizar impostos. O amor pede entrega total e desapego de mágoas.



Hora de olhar para dentro e transformar o que dói em aprendizado. No lado financeiro, é o dia ideal para cortar gastos supérfluos e organizar impostos. O amor pede entrega total e desapego de mágoas. Números da sorte: 8, 26, 50

Virgem (23/08 a 22/09)

Seu desafio hoje é baixar a guarda. Deixe a autocrítica de lado e acolha quem está ao seu lado. Nas parcerias de trabalho, a gentileza abrirá mais portas do que o perfeccionismo técnico.



Seu desafio hoje é baixar a guarda. Deixe a autocrítica de lado e acolha quem está ao seu lado. Nas parcerias de trabalho, a gentileza abrirá mais portas do que o perfeccionismo técnico. Números da sorte: 4, 13, 31

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

A prova de amor hoje está nos pequenos detalhes do dia a dia. No trabalho, sua intuição vai ajudar a resolver aquele problema chato que ninguém conseguia solucionar. Cuide do seu corpo com carinho.



A prova de amor hoje está nos pequenos detalhes do dia a dia. No trabalho, sua intuição vai ajudar a resolver aquele problema chato que ninguém conseguia solucionar. Cuide do seu corpo com carinho. Números da sorte: 6, 15, 42

Escorpião (23/10 a 21/11)

Aproveite o magnetismo irresistível que o céu te dá hoje. O romance e a criatividade estão em alta. Se você tem um projeto pessoal guardado, hoje é o dia de deixar a inspiração fluir sem amarras.



Aproveite o magnetismo irresistível que o céu te dá hoje. O romance e a criatividade estão em alta. Se você tem um projeto pessoal guardado, hoje é o dia de deixar a inspiração fluir sem amarras. Números da sorte: 2, 11, 56



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Seu 'porto seguro' é o foco de hoje. Arrumar a casa ou resolver pendências familiares trará a paz necessária para o novo ciclo. Escute sua intuição para organizar sua base emocional.



Seu 'porto seguro' é o foco de hoje. Arrumar a casa ou resolver pendências familiares trará a paz necessária para o novo ciclo. Escute sua intuição para organizar sua base emocional. Números da sorte: 12, 30, 48

Capricórnio (22/12 a 20/01)

As palavras ganham um peso especial hoje. É o momento de dizer o que sente, mesmo que não pareça lógico. Sua percepção está aguçada, permitindo que você leia as intenções alheias nas entrelinhas.



As palavras ganham um peso especial hoje. É o momento de dizer o que sente, mesmo que não pareça lógico. Sua percepção está aguçada, permitindo que você leia as intenções alheias nas entrelinhas. Números da sorte: 10, 22, 39

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

Valorize o que você já conquistou. O dia é bom para organizar o orçamento e pensar em como transformar seus talentos em retorno financeiro. No amor, a segurança vem dos gestos simples.



Valorize o que você já conquistou. O dia é bom para organizar o orçamento e pensar em como transformar seus talentos em retorno financeiro. No amor, a segurança vem dos gestos simples. Números da sorte: 11, 29, 47

Peixes (20/02 a 20/03)

Com quatro astros no seu signo, você é o centro das energias do zodíaco. Seu poder de atração está em nível místico. Não force nada: apenas siga o fluxo e confie que o universo está conspirando a seu favor.



Com quatro astros no seu signo, você é o centro das energias do zodíaco. Seu poder de atração está em nível místico. Não force nada: apenas siga o fluxo e confie que o universo está conspirando a seu favor. Números da sorte: 1, 19, 60

Dica do Dia: Para atrair boas vibrações neste dia tão místico, tente usar algum acessório ou peça de roupa nas cores azul-turquesa ou violeta.

