Hoje (17 de dezembro) marca um ponto de virada silencioso: escolhas definem os próximos passos dos signos

Céu pede maturidade emocional, decisões conscientes e atenção aos detalhes nesta quarta-feira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:13

Entenda porque alguns signos tem mais sorte que outros
Signos  Crédito: Freepik

Esta quarta-feira, 17 de dezembro, não chega fazendo barulho; mas não se engane. Astrologicamente, é um daqueles dias em que o que parece simples carrega um peso maior do que aparenta. O céu aponta para ajustes internos, decisões práticas e conversas que podem mudar rumos aos poucos, porém de forma definitiva.

'Êta Mundo Melhor!': Chegada de novo personagem muda rumos da trama; confira o resumo (15 a 20 de dezembro)

'Êta Mundo Melhor!': Chegada de novo personagem muda rumos da trama; confira o resumo (15 a 20 de dezembro)

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (17) prometem grandes resultados

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (17) prometem grandes resultados

Túlio ou Celso? Larissa Manoela abre o jogo sobre o destino amoroso de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'

Túlio ou Celso? Larissa Manoela abre o jogo sobre o destino amoroso de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Com o Sol em Sagitário, o desejo por clareza, verdade e direção ganha força. Já a Lua, em um aspecto mais sensível, convida a olhar para dentro antes de agir. Nada de impulsividade: hoje, o céu recompensa quem observa, sente e escolhe com consciência.

  • É um dia propício para:

reorganizar planos;

rever posturas;

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Hoje (17 de dezembro), 5 signos vivem um dos dias mais positivos do mês

Hoje (17 de dezembro), 5 signos vivem um dos dias mais positivos do mês

Cor e número da sorte de hoje (17 de dezembro): quando pequenas escolhas mudam grandes rumos

Cor e número da sorte de hoje (17 de dezembro): quando pequenas escolhas mudam grandes rumos

Saiba por que a Globo não exibe a Sessão da Tarde nesta quarta-feira (17 de dezembro)

Saiba por que a Globo não exibe a Sessão da Tarde nesta quarta-feira (17 de dezembro)

alinhar razão e emoção;

encerrar ciclos que já não fazem sentido;

agir com maturidade emocional.

Se você vinha adiando decisões, o céu de hoje pede posicionamento, ainda que discreto.

Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias

Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias

Entrevista de João Guilherme sobre Shawn Mendes reaparece após rumores com Bruna Marquezine

Entrevista de João Guilherme sobre Shawn Mendes reaparece após rumores com Bruna Marquezine

Carol Macedo passa por cirurgia após prender dedo na porta do carro: 'Não consegui escapar'

Carol Macedo passa por cirurgia após prender dedo na porta do carro: 'Não consegui escapar'

Após um período de exaustão emocional, 4 signos finalmente voltam a ser eles mesmos hoje (17 de dezembro)

Fim de ano com dinheiro: a sorte financeira sorri para 3 signos hoje (17 de dezembro)

O dia de hoje (17 de dezembro) traz respostas práticas e avanços importantes para todos os signos

Carta O Sol no Tarot ilumina os signos e indica decisões importantes nesta quarta (17 de dezembro)

Dia 17 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

