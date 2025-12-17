Hoje (17 de dezembro) marca um ponto de virada silencioso: escolhas definem os próximos passos dos signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:13
Esta quarta-feira, 17 de dezembro, não chega fazendo barulho; mas não se engane. Astrologicamente, é um daqueles dias em que o que parece simples carrega um peso maior do que aparenta. O céu aponta para ajustes internos, decisões práticas e conversas que podem mudar rumos aos poucos, porém de forma definitiva.
Com o Sol em Sagitário, o desejo por clareza, verdade e direção ganha força. Já a Lua, em um aspecto mais sensível, convida a olhar para dentro antes de agir. Nada de impulsividade: hoje, o céu recompensa quem observa, sente e escolhe com consciência.
reorganizar planos;
rever posturas;
alinhar razão e emoção;
encerrar ciclos que já não fazem sentido;
agir com maturidade emocional.
Se você vinha adiando decisões, o céu de hoje pede posicionamento, ainda que discreto.